La Audiencia estima las alegaciones del PP contra el archivo del cierre de los museos de Orihuela en Semana Santa

La Audiencia Provincial de Alicante ha ordenado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela a que dicte una nueva resolución sobre la denuncia por administración desleal interpuesta en 2022 al gerente de Orihuela Cultural, que ordenó el cierre de los museos en Semana Santa. La jueza archivó la causa, sin embargo, la Audiencia considera que la lectura del auto de 11 de noviembre de 2022 no permite a esta Sala conocer mínimamente cuáles son los motivos que llevan a la juez de Instrucción a archivar la causa, porque se han utilizado argumentos generales y de modelo, que no hacen la más mínima alusión al caso concreto que lleva investigando.

Los hechos se remontan a la Semana Santa de 2022, el año en el que se retomaban las procesiones tras la interrupción por la pandemia. Por entonces gobernaba el PP con su socio de gobierno, Ciudadanos, que a su vez presentó el 6 de abril, junto con el PSOE y Cambiemos, una moción de censura contra el alcalde, Emilio Bascuñana, que acabó saliendo adelante el 25 de ese mismo mes.

Entretanto, se celebraba la Semana Santa, del 10 al 17 de abril. El día 13, un Miércoles Santo, a las 14.45 horas, el gerente de Orihuela Cultural, Luis Ruiz, decretaba el cierre de los museos. Tras intentar sin éxito su localización telefónica e incluso a través de la Policía Local, el alcalde ordenó la apertura de manera urgente, dado el grave perjuicio patrimonial que ello significaba tanto para la imagen de la ciudad como para las arcas municipales.

Hay que recordar que, conforme al pacto de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos, la formación naranja tenía el control de la Concejalía de Cultura así como de Orihuela Cultural, entre otras delegaciones.

Cronología

El día 20, los populares denunciaron al gerente, que, "inexplicablemente remitió un correo electrónico donde, de forma unilateral y sin autorización ni consentimiento alguno ni del consejo de administración, ni del concejal de Cultura, ni del alcalde, excediéndose de sus funciones, acordó proceder al cierre de todos los museos de la ciudad en Semana Santa", según la propia denuncia, que hace hincapié en que el gerente se extralimitó en sus funciones y ordenó acciones para las que no estaba facultado, ocasionando "un grave perjuicio por las pérdidas económicas que supuso el cierre durante el periodo vacacional".

Por ello, en nombre del PP, Rafael Almagro, entonces concejal de Patrimonio, pedía en la denuncia que se abrieran diligencias para esclarecer los hechos y su posible responsabilidad penal, al considerar que se trataba de "un delito de administración desleal en una sociedad municipal pública".

Ya en noviembre de 2022, la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela decretaba el archivo de la denuncia "por no existir elementos suficientes", concluyendo que "los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna que haya de ser perseguida", Almagro, por su parte, presentaba un recurso de apelación, ya que "la decisión se toma tan solo a partir de la denuncia que se ha presentado por esta parte, sin llevar a cabo ninguna diligencia de investigación al respecto -ni la toma de declaración del denunciado, ni la de los testigos propuestos-", e insistiendo en que "está acreditado que a pesar de no ser una función de la gerencia y de las expresas advertencias del alcalde, el denunciado prosiguió en su terca actitud".

Ahora, la Audiencia ha estimado el recurso de apelación y ha ordenado a la juez que dicte una nueva resolución razonada y que se ciña al caso concreto.

Órdenes de superiores

"Tal vez para la jueza que dictó el archivo provisional los hechos denunciados suponían de escaso valor; sin embargo, para nosotros, los que gobernábamos en 2022, tras superar una DANA en 2019 y dos años de Covid (2020 y 2021), era ilusionante poder abrir de nuevo los museos en Semana Santa", recuerda Almagro, que añade que "supuso algo muy grave utilizar la sociedad municipal que gestiona los museos de Orihuela como rehén de los grupos que acababan de firmar una moción de censura contra el alcalde".

Para llevar a cabo esa acción, continúa Almagro, "necesitaban a un ignorante-aprovechado (Luis Ruiz) que tomase decisiones sin facultades para ello e ignorase las órdenes del alcalde, lo que provocó graves pérdidas económicas y reputacionales para el municipio". En este sentido, explica que "lo calificamos de ignorante porque hay que serlo para cometer un delito que puede suponer la pena de cárcel con tanta alegría, y aprovechado porque, presuntamente en el fondo, lo que se perseguía era el beneficio político personal".

"Resulta más que obvio que el señor Ruiz obedecía órdenes de superiores dentro de su grupo político", incide el exconcejal, que admite que "eso es algo que no se puede demostrar salvo que él mismo lo reconozca y lo denuncie". Con todo, insiste, "debe asumir personalmente las consecuencias de haber cometido presuntamente acciones prohibidas como es excederse en las facultades recibidas y la administración desleal de la sociedad".

"Confiamos en la justicia", concluye Almagro, que espera que "se investiguen los hechos y, como consecuencia, se adopten medidas ejemplarizantes para que nada por el estilo vuelva a ocurrir en Orihuela y, a ser posible, en ningún otro lado".