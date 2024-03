Eduardo Dolón: "Muchos vecinos de Orihuela Costa me dicen que ojalá tuviese el Ayuntamiento de Torrevieja la responsabilidad de la gestión de sus servicios"

Torrevieja siempre es mejor, y su gestión municipal también. Es lo que manifiesta el alcalde Eduardo Dolón (PP) quien no pierde ocasión de hacerlo notar. Ayer lo decía en el pleno ordinario de marzo a cuenta de un ruego del concejal portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, que cuestionó el estado de conservación de los autobuses del servicio urbano que el Ayuntamiento paga a Avanza sin contrato desde hace una década.

Los autobuses cutres

El concejal delegado de Transportes, Antonio Vidal, señaló que el concurso para el nuevo servicio que acabará con la actual gratuidad, en el que se trabaja desde hace cuatro años, estará adjudicado a final de año y en diciembre comenzará su andadura y que las fotos que había mostrado documentando su intervención eran de una línea de Orihuela Costa. Una intervención que Vidal leyó a modo de zasca para aclarar que las imágenes que mostraba Samper eran de Orihuela Costa.

Minibus de Avanza que circula por Orihuela Costa -y Torrevieja- con el logo de la anteriror empresa, matriculado hace 15 años / INFORMACIÓN

Ante la muestra de perspicacia de su concejal, el también diputado autonómico Eduardo Dolón se mostró entonces sorprendido, aparentando una espontaneidad imposible en los estudiados plenos torrevejenses, y afirmó: "Efectivamente sí, lo estoy viendo. Ahí aparece una señal del Ayuntamiento de Orihuela". Y tirando de la ironía que le facilita su amplia mayoría remató: "Playa Flamenca no lo tenemos todavía asignado".

"Fíjese que con muchos vecinos de Orihuela Costa que me cruzo me dicen que ojalá tuviese el Ayuntamiento de Torrevieja la responsabilidad de la gestión de sus servicios", ya bastante más en serio. Dándose cuenta quizá que sus palabras suponían un agravio para el compañero de partido y alcalde de la que sigue siendo capital histórica de la comarca, Pepe Vegara, matizó: "No es el caso. Se lo podemos trasladar al alcalde de Orihuela".

El concejal de Transportes, Antonio Vidal (PP) / Tony Sevilla

La segregación improbable

La declaración del alcalde torrevejense puede hacer brillar los ojos a muchos de los vecinos de Orihuela Costa que están hasta la narices de su ayuntamiento teniendo en cuenta que el voto mayoritario en las municipales y las juntas de distrito lo obtuvo una improbable opción pro-segregración. Un Ayuntamiento oriolano cuya sede principal está a más de 30 kilómetros y que sigue sin hacer algo tan sencillo y simbólico como un pleno en su sede litoral. Otra cuestión es qué habrán pensado de las palabras del torrevejense en el Consistorio de Orihuela.

También es cierto que muchos vecinos oriolanos de la costa ni tan siquiera saben en qué término municipal residen, ni tampoco les importa. Orihuela Costa cuenta con 30.000 habitantes censados. El sur del casco urbano de Torrevieja y el norte del litoral oriolano ya son desde hace años una conurbanción continua de miles de viviendas que comparten calles y avenidas.

Pablo Samper, concejal de Sueña Torrevieja / Tony Sevilla

Lo de Torrevieja y Orihuela

En el debate del pleno de ayer, claro está, no se entró a valorar cuestiones como por qué un porcentaje considerable del consumo de los ciudadanos de Torrevieja termina desde 2011 en el centro comercial más grande de la provincia, contra el que la Administración torrevejense no presentó ni una alegación. Centro que, por cierto, se ha apropiado de los flamencos de la laguna rosa de Torrevieja para tematizar el espacio comercial. Y eso que allí no hay bonoconsumo.

Tampoco era momento para conocer por qué el Ayuntamiento torrevejense no ha intentado evitar que una de las principales líneas interurbanas de transporte por número de pasajeros de la comarca de la multinacional Avanza, que usa esos mismos autobuses en Torrevieja, sea la que une su casco urbano con el mismo centro comercial de La Zenia.

Por no hablar de cómo muchos torrevejenses "pata negra" migran todos los veranos a las playas oriolanas para evitar la masificación, que a excepción de La Mata, afecta a las propias.