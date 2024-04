Vecinos de Orihuela Costa denuncian "focos de ratas" por el "caos" en la recogida de basuras

Luisa Boné, concejala del grupo municipal Ciudadanos de Orihuela, ha denunciado la falta de trabajo y de gestión de las concejalas Agustina Rodríguez y Rocío Ortuño, al frente de las concejalías de Recursos Humanos y Aseo Urbano, respectivamente. Así, la edil ha señalado que "este año no se ha llevado a cabo ese refuerzo de personal que se venía haciendo en la temporada de Semana Santa con la contratación de operarios y conductores de camión que permitían mantener nuestro municipio limpio en unas fechas en las que se genera una gran cantidad de residuos por la celebración de numerosos eventos y por la llegada de turistas que buscan disfrutar de nuestras procesiones y de nuestras playas".

Boné ha informado de que el año pasado fueron contratados 32 trabajadores bajo la modalidad de fijo discontinuo para que todos los años tras el oportuno llamamiento por parte del Ayuntamiento se incorporaran a prestar sus servicios como operarios o chóferes en el servicio de Aseo Urbano a lo largo de todo el término municipal.

"No entendemos qué están haciendo en Recursos Humanos, y nos gustaría que alguien explique por qué solo se han contratado a 10 trabajadores durante un mes para cubrir los servicios de Semana Santa en Orihuela ciudad, por qué no se ha destinado de esos 10 trabajadores ni uno solo a Orihuela Costa, por qué no se han llamado a los 32 trabajadores fijos discontinuos que debían prestar sus servicios durante seis meses coincidiendo su inicio con el de la Semana Santa, y, por último, conocer qué planificación tienen tanto Rodríguez como Ortuño para el verano porque nos tememos que este refuerzo de personal que han hecho de un mes para Orihuela va a suponer que en verano no se pueda cubrir la temporada entera con personal temporal, ya que la ley limita su contratación a 90 días al año y se acaban de comer un mes innecesariamente", ha manifestado la exconcejala de Recursos Humanos.

Boné, además, ha señalado que "desde el inicio del mandato el equipo de gobierno de PP-Vox ha ido dando pequeños pasos para que el servicio de Aseo Urbano no funcione con el objetivo final de justificar la externalización del mismo".

Por último, ha lanzado una última pregunta a las ediles responsables de Recursos Humanos y Aseo Urbano: "¿Si como consecuencia de no haber realizado el llamamiento a los 32 trabajadores fijos discontinuos, estos reclaman al Ayuntamiento la correspondiente indemnización por extinción del contrato quién va a responder de esta mala gestión?".