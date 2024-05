"Ampas Torrevieja" acusa a "malos docentes de adoctrinar" a los alumnos para secundar la huelga mañana

La Plataforma Ampas Torrevieja, colectivo de asociaciones de padres y madres del municipio, ha acusado a "malos docentes" de abordar "la cuestión" de la huelga prevista para este jueves "adoctrinando y animando a nuestros hijos a participar en la jornada reivindicativa". Añade que los "liberados sindicales" han "acosado" a los miembros de las asociaciones de padres en redes sociales en los últimos días.

Las juntas directivas de las Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Públicos Ciudad del Mar y Las Culturas se han desmarcado del comunicado porque no han sido consultadas sobre su contenido.

No tener clase

La nota de prensa señala que "con esos mensajes muchos alumnos realizarán huelga al margen de las reivindicaciones de los docentes sin más motivación que no tener clase" y ponen el foco, sin citar expresamente la enseñanza del valenciano, sobre todo en la defensa que una parte de ese profesorado está realizando del aprendizaje de esa lengua y contra la ley de Libertad Educativa impulsada por el gobierno de PP-Vox.

Ampas Torrevieja recuerda que durante los últimos ocho años del Botànic ha estado defendiendo lo que denominan ley de Libertad Lingüística -en contra la enseñanza del valenciano en zonas castellanohablantes-.

"Recortar no es integrar": docenas de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja protestan contra el recorte de 760 plazas, la mayor parte para cursos de español / David Pamies

Cómo se hace una huelga

También ponen en duda el derecho a huelga de los docentes reconocido en la Constitución Española porque emplean "el horario lectivo para realizarla" (sic), mientras que los padres, argumentan, cuando han salido a la calle con manifestaciones y han convocado otros actos reivindicativos siempre lo han hecho fuera del horario lectivo "para no perjudicar al alumnado".

Para esta plataforma de padres "algunas de las reivindicaciones de los docentes podrían resultar comprensibles", pero "no deja de llamar la atención el hecho de que se trata de cuestiones -aseguran- que llevan años produciéndose, sin que hasta ahora hayan merecido la atención de los supuestos defensores de los docentes".

El colectivo señala que cuestiones "gravísimas del pasado como la eliminación de aulas de educación especial, de rutas de transporte, recorte en la autonomía de los centros" que tuvieron, a juicio de esta plataforma, "consecuencias irreparables para los alumnos, ni entonces ni ahora han merecido la atención de los sindicatos".

El valenciano

Pero "lo más terrible" para estas AMPAS es introducir entre las reivindicaciones la petición de que "se prive a los alumnos del derecho de elegir la lengua educativa, atacando el proyecto de ley de libertad lingüística -su denominación formal es de libertad educativa-, por la que llevamos más de ocho años luchando mano a mano -según el comunicado- todas las AMPAS de la localidad".

En referencia, sin citarlo, a la supresión del porcentaje de aprendizaje en valenciano impuesto a través del decreto de plurilingüismo en el anterior gobierno del Botànic en zonas castellanohablantes -en torno al 25% de las materias en todos niveles educativos-.

El comunicado asegura que como "padres y madres, no podemos entender que unos profesores convoquen o secunden una huelga cuyo objetivo es limitar los derechos de nuestros hijos y el acceso mismo a la educación".

"No podemos imaginar que los docentes, en cuyas manos depositamos la formación y el futuro de nuestros hijos, pidan que se limiten sus libertades y se les prive de una educación en igualdad junto a otros niños de nuestra Comunidad. Y más incomprensible, si cabe, ha sido conocer que los sindicatos pretenden que nuestros hijos se unan a una huelga en contra de sus propios derechos”, aseguran.

"Adoctrinamiento"

AMPAS Torrevieja asegura en este sentido públicamente que en los últimos días "hemos sabido que algunos malos docentes han abordado la cuestión de la huelga en las clases, adoctrinando y animando a nuestros hijos a participar en la jornada reivindicativa".

Y explica que habrá alumnos que "harán huelga sin mirar las reivindicaciones de la misma sin más motivación que no tener clase o porque no tendrán un profesor que de las clases, pues la huelga se hace en horario lectivo (sic)", mientras que las familias "siempre hemos organizado manifestaciones, concentraciones, fuera del horario lectivo, para no perjudicar al alumnado".

"Liberados sindicales que acosan en las redes sociales"

La plataforma mantiene que liberados sindicales se han dedicado a "acosar" a miembros de sus asociaciones en redes sociales, difundiendo "una serie de falsedades y mentiras con el fin de lograr el máximo seguimiento en su jornada de protesta".

Solicitan públicamente "a los responsables de los centros y a la inspección educativa que vigilen escrupulosamente y exijan el cumplimiento de los códigos deontológicos de todos los docentes".

En cualquier caso, insisten "rechazamos categóricamente la huelga convocada por incluir entre sus demandas el recorte de las libertades y del futuro de nuestros hijos".

Razones

Los convocantes de la huelga exigen la reversión de cada uno de los puntos que han hecho que todas las organizaciones mayoritarias que representen la comunidad educativa se unan para exigir una educación pública de calidad sin retrocesos.

Estas reivindicaciones pasan por la retirada de la llamada ley de Libertad Educativa y del distrito único, dar marcha atrás en los recortes de aulas de Infantil, Primaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y del Plan Edificant, así como la negociación de la mejora de las condiciones laborales del profesorado.