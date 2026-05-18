"San Isidro Labrador, protégenos de la basura y la corrupción": Torremendo amanece engalanado contra la planta comarcal de basuras

"San Isidro Labrador, protégenos de la basura y la corrupción". Torremendo celebraba así la festividad del Santo patrón de los agricultores: contra la instalación de una planta de basuras protestando y a San Isidro rezando para lograr mediante su divina intercesión que la pedanía quede libre de esta amenaza. Este es solo uno de los mensajes de las más de 25 pancartas que los vecinos han colocado en balcones y fachadas de esta población mostrando bien a las claras su posición en contra de la construcción de la planta de tratamiento de basuras comarcal.

El sábado la pedanía amaneció engalanada con motivo de las fiestas en honor al Santo de los agricultores. Con lemas claros y directos los vecinos demuestran que han vuelto a despertar a la reivindicación tras el anuncio del Consorcio Vega Baja Sostenible, formado por los 27 municipios de la comarca, la Diputación y la Generalitat, de que el entorno de esta pedanía de alrededor de 1.800 habitantes es el enclave escogido para la construcción de esta infraestructura que sería punto de llegada para las 200.000 toneladas de basura que genera la Vega Baja al año.

Una de las pancartas colocadas en el casco urbano de Torremendo / D. Pamies

La festividad popular, con puestos de artesanía y comida casera en la plaza de la Iglesia, entre otros actos, sirvió este año también como escaparate de la protesta vecinal. En balcones, ventanas y fachadas, en los negocios y hasta en las rejas de las viviendas tradicionales que caracterizan al pueblo se colocaron grandes pancartas con el objetivo de visibilizar el rechazo unánime a la construcción de una planta de tratamiento de residuos en terrenos de esta pedanía de Orihuela donde la agricultura y la tierra, más que una tradición sigue siendo una forma de vida. La Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate contaba, además, en la plaza de la Iglesia con un punto de distribución de camisetas bajo el lema "Torremendo Sano".

Los vecinos de Torremendo no dejaron nada al azar y, además de encomendarse al Santo para que sus tierras sigan vivas y su entorno natural intacto, le recordaron directamente al alcalde su palabra dada con una pancarta bien visible: “Alcalde Vegara nos diste tu palabra”, aprovechando que en la tarde noche del domingo el primer edil iba a presidir la procesión en honor a San Isidro. La comitiva religiosa recorrió cada rincón de la pedanía, cada uno de ellos con mensaje en un cartel, y el primer edil tuvo ocasión de empaparse del sentimiento vecinal.

Pancarta en contra de la planta de tratamiento de residuos / D. Pamies

Vegara respondió en sus redes sociales asegurando que mantiene su palabra. Otra cosa bien distinta es que la pueda hacer cumplir desde su cargo sin que decidan otros, como la empresa que gestiona la recogida de residuos, la Generalitat o el resto de municipios por Orihuela y Torremendo, según considera la Asociación de Vecinos.

Palabra dada

"Entre abrazos, conversaciones y muchas muestras de cariño, siento la necesidad de recordar la importancia de la palabra dada -señaló- y, por eso, quiero deciros, una vez más, que os di mi palabra, la mantengo y la mantendré y estaré siempre al lado de Torremendo y de su gente. Soy consciente de la necesidad de tener una planta de tratamiento, pero no será en Torremendo", aseguró.

Mensajes

Entre fiesta y procesión, por las calles con vistas al embalse de La Pedrera -que presenta un aspecto inmejorable esta primavera-, se podía leer: “Queremos vegetación / no residuos ni contaminación”, “Torremendo sano”, o “Empecé la lucha antes de saber hablar / con 31 no me pienso callar”, frases que recuerdan la prolongada batalla vecinal y judicial que ha mantenido la pedanía en contra de instalaciones de estas características desde mediados de los años 90 del pasado siglo. Un mensaje que aglutina fuerte carga emocional y generacional para todos sus habitantes, ya que esta reivindicación y las movilizaciones que la acompañaron han sido una parte importante de la vida de los vecinos desde la infancia hasta la edad adulta y, además, se hereda. Otros mensajes recuerdan: “Nunca nos rendimos” y “No nos rendiremos”.

Pancarta que pide la protección de San Isidro Labrador en un balcón de Torremendo / D. Pamies

“Torremendo se respeta / aquí la basura molesta”,“Basura no queremos” y “Basuras / corrupción / no” o “Torremendo unido hace mucho ruido”, colgada en un balcón en la fachada de uno de los bares del pueblo, da cuenta de la unión de los vecinos por una causa que también comparten poblaciones fronterizas de la vecina Región de Murcia.

La asociación se acordaba también de los responsables políticos de estos otros municipios. “¡Qué alegría, la alcaldesa de Beniel sabe qué hacer!”. Este Ayuntamiento murciano ha anunciado que presentará acciones judiciales en contra de la instalación, mientras que Vegara rechazó la propuesta de los vecinos de presentar un contencioso administrativo contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro Parque Natural de Sierra Escalona que, paradójicamente, permite que se construyan plantas de tratamiento de residuos en terrenos de un parque natural.

Por si quedaba alguna duda, el recorrido se completa en la plaza de la iglesia con un "Torremendo Sano" y “Torremendo tiene vida / no a la porquería”.

Pancarta que agradece a la alcaldesa de Beniel (Murcia) su oposición a la planta -también por la vía judicial- / D. Pamies

TMB

La planta de tratamiento mecánico y biológico comarcal (TMB) se ubicaría en el paraje de La Ermita- La Pistola- Fuente Amarga, a escasos metros del límite con la Región de Murcia y pedanías de la capital murciana y de Beniel y a unos siete kilómetros del casco urbano de Torremendo. El Consorcio Vega Baja Sostenible insiste en que se plantea sin vertedero ni valorización de residuos -generación de energía con la incineración de basuras-, y que similar a la que funciona en Guadassuar (València).

La comarca carece de instalaciones fijas para tratar la basura. Recurre a las plantas de la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, además de mantener acuerdos con instalaciones de la Región de Murcia, Andalucía (Almería) y Cuenca. Todas condicionadas por la limitada capacidad de cada una de ellas y un precio medio de 150 euros la tonelada al que hay que sumar el coste de transporte. Los municipios del Bajo Segura emplearán más de 30 millones de euros en pagar la gestión de sus 200.000 toneladas de residuos anuales. De ellas apenas 1.000 se reciclan como fracción orgánica.