Cuándo es más barato viajar a Nueva York y cómo aprovechar al máximo la ciudad con poco dinero.

Viajar a Nueva York es el sueño de muchos, pero el presupuesto suele ser una limitación importante para llegar hasta este destino y disfrutarlo al máximo. Sin embargo, seleccionando cuidadosamente la época del año y planificando actividades económicas o incluso gratuitas, es posible disfrutar de la Gran Manzana con poco dinero.

Si siempre has querido visitar la ciudad de los rascacielos pero nunca has tenido suficiente dinero para hacerlo, ahora es tu momento. Te contamos cuándo es más barato viajar a Nueva York y una guía de cosas gratis o muy baratas que puedes hacer allí.

¿Cuándo es más barato viajar a Nueva York?

El precio de los vuelos y alojamientos en Nueva York varía significativamente a lo largo del año. Como es lógico, las temporadas bajas y medias ofrecen las mejores oportunidades para encontrar tarifas económicas para organizar tu viaje low cost.

Un buena época para visitar la gran manzana es desde principios de año (una vez pasada la Navidad) hasta marzo. Es un momento excelente para encontrar vuelos y hoteles a precios reducidos. Si tienes suerte, incluso puedes encontrar algún vuelo durante la primavera (desde finales de abril hasta mayo) a precios razonables.

El mejor momento para viajar a Nueva York por poco dinero. / pexels.

Pasada esta fecha tendrás que dejar que trasncurra el verano y esperar al otoño. De septiembre a noviembre los precios no son muy elevados y el clima es bastante agradable, por lo que también puede ser un buen momento para ir. y es que, si bien viajar en temporada baja es más económico, siempre tienes que tener en cuenta el tema del clima. Si vas en invierno prepárate para el frío y la nieve. Las fotos te quedarán preciosas pero quizá no puedas disfrutar al máximo de la ciudad.

Disfrutar de Central Park en otoño es todo un espectáculo visual. / pexels.

Lo mejor es que optes por la primavera o el otoño. Desde marzo hasta mayo la ciudad florece y el clima comienza a ser más cálido, ideal para disfrutar de la ciudad. Algo similar ocurre con el tiempo durante el otoño, cuando las temperaturas son agradables y el cambio de color de las hojas en Central Park es un espectáculo digno de ver.

Guía de actividades gratuitas en Nueva York

Una vez que hayas conseguido un vuelo barato y un alojamiento asequible en Nueva York llega el momento de organizar tu estancia allí. Se trata de una ciudad cara pero también tiene una gran oferta cultural y turística gratuita. Descubre cuáles son algunos de los mejores planes gratis en Nueva York para que tu viaje sea más auténtico y económico.

1. Explora los parques de la ciudad

Si por algo es conocido Nueva York (con permiso de sus rascacielos, por supuesto) es por sus enormes parques. En concreto hay dos que no te puedes perder y que son completamente gratis. El primero es Central Park, un clásico que no cuesta nada. Pasea por sus senderos, disfruta de sus lagos y admira el skyline de la ciudad como has visto tantas veces hacer en las películas.

Central Park ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad. / pexels.

Otro espacio verde imprescindible es The High Line, un parque elevado construido sobre una antigua línea de tren. Ofrece vistas únicas de Manhattan y el río Hudson y es perfecto para empaparte del ambiente cosmopolita de la ciudad.

2. Visita los museos con entrada gratuita

Uno de los grandes atractivos culturales de Nueva York son sus museos. Aprovecha los días en que la entrada es gratuíta para visitarlos. Algunos de los que no puedes perderte son el Museo Metropolitano de Arte (Met) que solo te pide una donación, lo que tu quieras pagar; el Museo de Arte Moderno (MoMA), que es gratis los viernes por la tarde; y por supuesto el Museo Americano de Historia Natural, cuya entrada es gratuíta y solo debes hacer un donativo.

3. Camina por los barrios más icónicos

Nueva York es una ciudad para caminar. Recorrer a pie los icónicos barrios que has visto tantas veces en las series de televisión puede convertirse en un auténtico placer. Algunas de las zonas que no puedes perderte son Times Square, el pleno corazón vibrante de la ciudad tanto de día como de noche, y el puente de Brooklyn con sus impresionantes vistas de Manhattan.

Puente de Brooklyn. / pexels.

Greenwich Village, SoHo, China Town y Williamsburg son barrios que tampoco puedes perderte en tu visita a Nueva York. Cada uno tiene su propia personalidad y son ideales para pasear y disfrutar del ambiente como un neoyorkino más.

4. Asiste a la grabación de un programa de televisión

Muchos programas de televisión en Nueva York ofrecen entradas gratuitas para la grabación de sus episodios. Si te interesa ver en directo uno de estos programas planifica con tiempo tu viaje y las fechas para coincidir con el que te interesa ver.

5. Eventos y festivales gratuitos

Dependiendo de la época del año, puedes encontrar festivales de música, cine al aire libre y muchos mercadillos por diferentes partes de la Gran Manzana. Consulta las agendas culturales de la ciudad para las fechas concretas de tu visita.

6. La Estatua de la Libertad de cerca y gratis

La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más característicos de Nueva York y puedes verla de forma gratuíta. Para ello debes tomar el ferry de Staten Island , que es gratis, y sentarte en el lado de la estatua. Desde el barco tendrás unas vistas excelentes de la Estatua de la Libertad y del skyline de Manhattan.

Cómo ver gratis la estatua de la Libertad. / pexels.

7. Pasa por la biblioteca pública de Nueva York

La biblioteca pública de Nueva York no solo es para leer o estudiar. Visitar este impresionante edificio (que seguramente te suena de muchas películas) con tours gratuitos que te permitirán conocer su historia y arquitectura es un plan genial para hacer gratis durante tu viaje.

Consejos para ahorrar en tu viaje a Nueva York

Además de las actividades gratuitas que puedes hacer en Nueva York, también puedes ahorrar mucho dinero con unos simples detalles. En primer lugar compra una tarjeta turística. La New York Pass o la CityPASS ofrecen acceso a varias atracciones a un precio reducido y te evitarás las colas.

Aunque te aconsejamos ir andando a todos los sitios que puedas, lo cierto es que Nueva York es enorme y necesitarás tomar el metro para los desplazamientos más largo. Para ello compra una MetroCard y aprovecha el sistema de transporte público para moverte de manera económica. Por último, si no quieres que la mayor parte de tu presupuesto se vaya en restaurantes, come con un norteamericano. Opta por food trucks, mercados locales y diners para disfrutar de la gastronomía neoyorquina sin gastar mucho.