El frío ha llegado y lo ha hecho para quedarse. El cambio de hora y la bajada de las temperaturas no han hecho más que confirmar que el otoño ya está aquí y el invierno está llamando a tu puerta.

Por eso en nuestra sección de Decoración no paramos de buscar soluciones para que duermas calentito en tu cama gracias a estas fundas nórdicas, edredones y colchas pero también para que tu casa esté caldeada. Las estufas de pellets son una muy buena opción para calentar tu hogar ya que suponen un ahorro importante y no contaminan. Pero si buscas una estufa más “tradicional” y no gastarte mucho dinero en ella también tienes las catalíticas de gas de toda la vida.

El precio con respecto a las de pellets es bastante elevado (la más barata cuesta unos 600 euros) ya que las de gas rondan los 100 euros. En Leroy Merlín tienen una selección de cuatro estufas de gas catalíticas que pueden servirte para calentar una estancia en un momento determinado, pero hay una que nos ha llamado la atención. Se trata de la estufa Camping GAZ CR5000 negro de 3kw. De entre toda la selección del gigante de la reforma y la decoración esta es la que más comentarios acumula y le dan una valoración de 4,4 sobre 5. La mayoría comenta que es una buena estufa ya que tiene un precio asequible, y hay un comentario que incluso señala que es “lo más parecido a una chimenea. Me ha gustado por su gran rendimiento”.

Se trata de una estufa de gas de color antracita y una autonomía aproximada de 59 horas y calienta una habitación de unos 80 metros cuadrados con un consumo de unos 220g/h. Cuenta con un panel catalítico aislante para disminuir el riesgo de quemaduras y pesa 13 kilos. Se enciende manteniendo pulsado un botón y cuesta 111 euros, la más barata de las cuatro

Estufas catalíticas baratas en Leroy Merlín

Igualmente tienes otros cuatro modelos entre los que elegir y con distintos precios. Otra estufa económica es la Camping Gaz CR5000 en color burdeos. Tiene 3050w de potencia y está recomendada para estancias de unos 25 metros cuadrados. Cuesta 113 euros pero también tienes la misma por 137 euros en versión Thermo que tiene una autonomía de 59 horas.

Una tercera versión es la Camping Gaz de 3,05 w que está recomendada para habitaciones de hasta 80 metros cuadrados y cuesta 119 euros.