Llega el calorcito, las buenas temperaturas y empiezas a pensar que tu terraza necesita un cambio radical, una vuelta de hoja para que se vuelva a convertir en tu sitio favorito de la casa.

Da igual que sea grande o pequeña, hoy en día tener una terraza es un auténtico lujo que no puedes permitir que quede desaprovechado. ¿Qué no tienes mucho presupuesto? Pues no hay ningún problema, a grandes males, grandes soluciones y si son como las que te proponemos a continuación te van a encantar.

La clave para conseguir una terraza acogedora y no dejarte medio sueldo en ella es buscar muebles a un precio ajustado y luego jugar con artículos que no son muy caros pero que quedan estupendamente a la aire libre. La clave está en jugar con la iluminación, colocar puntos de luz estratégicamente hará que sea mucho más acogedora pero también que parezca mucho más grande de lo que es.

También los textiles son tus grandes aliados. Llega el buen tiempo, arriesga y apuesta por cojines de colores divertidos y alegres y que le den a tu terraza un aire nuevo.

Cambia tu terraza por 100 euros en Ikea

En la web de Ikea hemos encontrado todo lo necesario para hacer posible este cambio en tu terraza. ¿Te animas?

En primer lugar puedes cambiar tus muebles de la terraza. Si tienes un espacio pequeño, tranquilo, tienes una mesa y dos sillas de la serie Fejan con las que aprovecharás al máximo el espacio. Son de color blanco y plegables por lo que cuando te canses de usarlas, simplemente, las pliegas. Estas tres piezas tienen un precio de 49,90 euros.

Vamos con la iluminación. En primer lugar puedes apostar por una bonita guirnalda Led de 10 bombillas, que funciona a pilar y es de color rojo. La Sommarlanke cuesta sólo 17.99 euros y la podrás colgar en cualquier pared de tu terraza. Para colocar puntos de luz estratégicos lo tienes muy fácil con la lamparita de mesa del mismo nombre en color blanco (2,99 euros) o si te gustan los faroles con el Centrum de color azul (4,99 euros) que es un poco más grande. Si prefieres una lámpara para colgar del techo tienes la Sommarlanke por 7,99 euros con una original forma de chupete.

Los textiles también pueden convertirse en protagonistas de tu terraza. Los nuevos de la serie Gullbergso son ideales porque tienen muchos colores y a rayas, un estampado muy de este verano. Tienes las fundas de cojín a 4,99 euros.

Con estos pocos productos verás como consigues que tu terraza sea otra.