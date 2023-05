Hay pocas tareas del hogar tan fastidiosas como limpiar los cristales, pero si ya hablamos de cristales fijos puede convertirse, además, en una labor muy complicada.

No te llega el brazo, usas aparatos que no llegan o frotan en la zona que tú quieres… la lista de inconvenientes es bastante larga, pero en este artículo vamos a intentar mostrarte cómo limpiar cristales fijos por fuera para que no sea imposible.

Cómo limpiar los cristales fijos por fuera

Lo primero que hay que elegir es el producto de limpieza. Para cristales que no están muy sucios puedes optar por una mezcla sencilla de agua y jabón, con la que será suficiente si no tienen mucha mugre. Después de limpiarlos te recomendamos que repitas la operación con un paño seco y suave.

Si tus cristales están algo más sucios puedes optar por usar vinagre. Se debe mezclar una taza de agua caliente con una taza de vinagre blanco en un pulverizador. Luego, se rocía la solución en el cristal y se frota con un paño limpio y suave. Finalmente, se enjuaga el cristal con agua limpia y se seca con un paño suave.

Pero para llegar a esos cristales fijos que no llegas puedes usar varios productos. En primer lugar puedes usar pértigas o palos telescópicos, que son unos aparatos ligeros que no requieren un gran esfuerzo físico.

Otro aparato muy eficaz es la vaporeta, que normalmente incorporan un palo largo con el que puedes llegar a casi cualquier rincón del cristal.

Los robots limpia cristales son una innovación tecnológica que ha llegado al mundo de la limpieza y que nos pueden solventar el cómo limpiar los cristales fijos por fuera. Estos robots son capaces de limpiar ventanas, espejos y cristales de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana. Son equipos que cuentan con un sistema de aspiración y un motor que los mueve por la superficie del cristal. Además, tienen un sistema de limpieza que puede ser en forma de paño o de cepillo, que limpia la superficie del cristal mientras se mueve.

Los robots limpia cristales están diseñados para trabajar en ventanas de cualquier tamaño y grosor, y suelen tener diferentes modos de limpieza, como el modo de limpieza profunda o el modo de limpieza rápida.

Algunos modelos cuentan con un sistema de navegación inteligente, que les permite detectar la presencia de obstáculos y evitarlos mientras limpian. Asimismo, tienen sensores de seguridad que les permiten detectar caídas y detenerse automáticamente en caso de emergencia.

Por último, en los comercios también podemos encontrar unos limpia cristales magnéticos que te permiten limpiar tus cristales por fuera y por dentro. Tiene dos almohadillas que se fijan mediante un imán, así mientras tú mueves la de dentro se mueve la de fuera. Ya no tienes excusa, ya sabes cómo limpiar los cristales fijos por fuera para que queden impecables.