La modelo y actriz alicantina Alicia Faubel ha sido elegida ganadora del concurso Miss Universo España 2022, por lo que representará a nuestro país en la gala mundial de este certamen de belleza.

La joven de 25 años, en representación de la Comunidad Valenciana, se impuso a las otras 13 aspirantes en la final celebrada el pasado sábado 10 de septiembre en Los Olivos Beach Resort en Tenerife.

Nacida en Alicante el 9 de enero de 1997, trabajó como modelo en Filipinas, donde estuvo viviendo un tiempo. Mide 1,78 cm y habla español, inglés y filipino. Ha estudiado interpretación y actualmente ejerce como modelo. Entre sus aficiones destaca hacer deporte, la moda, leer y la música.

Su espectacular figura y su belleza la llevaron a protagonizar la portada de la revista Gadgets en agosto de 2015. También ha hecho sus pinitos en el mundo del cine interpretando el personaje de Alicia DiSanto en la película de Steven Seagal "General Commander" (en España "Escuadrón Justiciero"), que se estrenó en Estados Unidos el 28 de mayo de 2019. La cinta, con un presupuesto de 12 millones de dólares, tuvo una recaudación en cines de solo 69.000.

Alicia Faubel, cuyo nombre completo es Alicia Lisette Faubel de Correa, sueña con convertirse en la segunda española en coronarse Miss Universo, después de que la malagueña Amparo Muñoz lograra el título en 1974.

"Uno de los momentos más especiales en mi vida. No puedo describir en palabras la sensación de felicidad y agradecimiento en la que me encuentro ahora mismo. Tengo el honor de ser vuestra Miss Universo Spain 2022. Y es todo un privilegio. Le quiero dedicar esta corona a todas mis compañeras que he tenido el gusto de compartir estos días con ellas, porque ellas entienden la preparación, el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de las cámaras. Voy a dar la mejor versión de mí en nombre de todas ellas para poder representar a España de la mejor manera posible. Jamás habría sido capaz de lograrlo sin el apoyo de tantos de vosotros. Sois mi motor y motivación. Gracias por el amor , el apoyo y el cariño que estoy recibiendo", señalaba en su cuenta de Instagram tras la elección.