El rapero alicantino Arkano lanza el próximo día 11 su último álbum, titulado "Match", y para empezar a hacer ruido sobre esta novedad musical ha decidido preguntar a sus seguidores en Instagram sobre qué look les gusta más, mostrando dos imágenes con el pelo teñido de colores.

En la primera de ellas, que parece ser la que finalmente ha elegido, aparece rubio con flores de colores, mientras que en la segunda opción sale con el pelo igualmente decolorado pero con rayas de color negro.

El artista del barrio de San Blas atraviesa un gran momento tanto profesional como personal. Ha encontrado el amor en la deportista Alazne Aurrekoetxea:

"Te amo, mi vida💗 mención especial al rey @juanewan que nos hizo estos fotones💐", le decía en Instagram hace tres semanas:

Poco antes de eso se dejaban ver juntos besándose con lengua y declarándose su amor: "Te quiero mucho :)"

Esta "waterwoman" vasca, que es Professional SUP Surfer, Surf y Longboard, se alzó recientemente con la medalla de plata del campeonato de Europa de de Stand Up Paddle (SUP) o lo que es lo mismo, Paddle Surf, y le dedicaba la hazaña a su familia y a Arkano:

Mientras aterriza "Match", puedes disfrutar de la canción "Rómpelo". Jugando con ese título, su novia publicó en Instagram que "Rompimos con todo y aquí estamos💗"

"Yo era un cafre"

Una evolución más en la carrera imparable de Arkano, quien en una entrevista de este verano en La Sexta abordaba con total honestidad, como es característico en él, lo machistas y homófobas que eran las primeras rimas que hacía: "Cuando yo empecé heredé todos los pensamientos y comportamientos machistas y homófobos y los replicaba en el escenario", admitió.

Sin pelos en la lengua, Arkano se animó a recordar, ante la sorpresa de la presentadora Verónica Sanz por su confesión, que "yo era un cafre". "Mi primera rima sobre un escenario fue 'mira, hermano, te clavo la primera, para mirarte a ti, miro las tetas de la camarera".

Eso fue en 2008, cuando tenía 14, pero contó que con el tiempo fue madurando y adoptando "una conciencia feminista y una sensibilidad social".