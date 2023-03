Las redes arden cada vez que aparecen nuevos detalles sobre la relación a voces entre Aitana y el colombiano Sebastián Yatra. La última polémica no ha venido de la mano de una fotografía juntos o rumores, sino que la ha protagonizado y cantado a los cuatro vientos la propia Ocaña: La letra de su nueva canción, 'Los Ángeles', parece ser para muchos internautas una confesión directa sobre su más o menos reciente ruptura con el actor Miguel Bernardeau.

Numerosas fuentes del mundo del corazón habían atribuido la ruptura a un ataque de celos de Bernardeau y un "hasta aquí" de la catalana; dicha ruptura habría coincidido con la amistad de Aitana con Yatra y, de ahí a que surgiera algo era solo cuestión de tiempo, coincidencia o ganas.

No obstante el último single de Aitana ha resultado ser una bomba para el cotilleo y las especulaciones, sobre todo en redes sociales (y entre los fans de ambos cantantes y también del actor): 'Los Ángeles' no parece dar lugar a dudas y su letra habla, directamente, de una infidelidad que muchos han atribuido a una edición de los Grammy Latinos en la que Aitana y Sebastián Yatra coincidieron.

Al parecer, la "triunfita" habría pasado la noche en la casa de Yatra de Los Ángeles y, si la letra resulta finalmente autobiográfica, que no se sabe, no habría dudas sobre la infidelidad.

Pero, desde luego, si algo puede encender la llama antes de posibles nuevas filtraciones es la "confesión" de una parte del single en el que habla de "un video aún sin publicar", ¿se hará público algo que vuelva a removerlo todo? ¿Se trata solo de una campaña publicitaria para darle bombo y platillo a un lanzamiento al que, en todo caso, no le iban a faltar seguidores?

La letra de esta canción, que gustará mucho a aquellos que conserven añoranzas a los pasados años 90 y su electrónica, parece no dejar lugar a dudas. Será el tiempo, como en todo, el encargado de poner las cosas "en su sitio" (y los salseos, también).

Videoclip de 'Los Ángeles', de Aitana Ocaña

Letra de la canción 'Los Ángeles' de Aitana

Mientras no sabían

Yo te besaba a escondidas

Eso nadie te lo hacía

Me buscabas, me comías

Pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía

Y otra manzana mordía

Nuestra labios se miran

Y estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta, no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Ya sé que contigo fueron mágicas

Ya sé que hay un video aún sin publicar

¿Por qué esta relación fue tan física?

Porque tú y yo siempre fuimos química

No importa que sea a escondidas

Se vive solo una vida

Porque aunque no estemos juntos la gente ya lo sabía

S-si en la biblioteca los ángeles también pecan

Me miras y no hay que decir más

Que cuando se encuentra a esa persona

Que cuando te toca te obsesiona

Si nos alejamos no funciona

Déjame tenerte una vez más

Que estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta a mi no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Y estas ganas no se van

No me importa qué dirán

Yo quiero otra noche (otra, otra)

(Otra noche más)