Como bien sabéis, a principios de abril fue el momento elegido por Shakira para mudarse a Miami con sus hijos. De este modo, la cantante logró cumplir su intención desde su ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y desde el momento en el que el catalán empezó su actual relación con Clara Chía.

Ahora bien, en este post hemos venido a hablar de algo mucho más concreto, ya que vamos a comentaros el que podría ser el siguiente paso de la pareja mencionada.

Concretamente, ahora surge la duda de quién o quiénes podrían ser los inquilinos de la casa familiar, esa en la que vivía el matrimonio con sus hijos. En primer lugar, habría que destacar que la casa es propiedad de una empresa en la que figura como administrador y socio único Joan Piqué.

El que fuera suegro de Shakira, le envió una notificación para que abandonase la vivienda como máximo el 30 de abril. Y esto no sentó nada bien a la colombiana que decidió abandonarla antes de la citada fecha.

Ahora bien, ahora que ya ha quedado libre, hay que contemplar la posibilidad de que el propio Gerard Piqué decida volver a la que fue su casa. Por supuesto, si esto ocurre, toca esperar que el empresario se mude a la mencionada casa con su actual pareja, Clara Chía. Eso sí, no os olvidéis de que esto es simplemente especulación y por ahora no hay nada confirmado. Así que nada, tocará esperar para ver si esto se lleva a cabo o no.

Lo que sí está claro, es que la intérprete de Monotonía todavía tiene pertenencias en el domicilio de Esplugues de Llobregat. Una empresa de mudanza está recogiendo los paquetes que dejase en el garaje ella misma, para enviárselos a su nuevo hogar en Estados Unidos.

Además, también se ha podido ver entrando en el que fuera el domicilio conyugal a una de las secretarias de Shakira, aunque evita hacer declaraciones a la prensa.