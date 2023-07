La infanta Cristina está de nuevo en Barcelona. La hija del rey Juan Carlos y la reina Sofía ha vuelto a viajar a la ciudad condal para poder visitar a su hijo Pablo y reencontrarse con sus amistades que residen aquí. Ayer por la tarde, estuvo paseando por el Paseo Manuel Girona, una calle de la zona alta de Barcelona que suele frecuentar en sus visitas a la ciudad. Una amiga de las Mamarazzis se la encontró mientras caminaba por los alrededores de una conocida clínica de la zona e incluso pudo fotografiarla, hasta que un escolta que acompañaba a la infanta afeó su conducta y evitó que pudiera tomar más imágenes con su móvil.

Nos cuentan que estaba muy seria y que no dejaba de hablar por teléfono. No sabemos si la seriedad de su semblante tendría que ver con la noticia, publicada hace un par de días en el medio digital ‘Monarquía Confidencial’, sobre su decisión de posponer su divorcio de Iñaki Urdagarin hasta después del verano. Según las informaciones del citado medio, la infanta Cristina habría tomado la decisión de aparcar momentáneamente las negociaciones con su todavía marido y resolver su situación matrimonial tras tomarse un respiro vacacional. La decisión de la hija de los reyes eméritos se debe, según el mismo medio, a las “elevadas exigencias” de Urdangarin y esa sería la razón de la infanta para frenar en seco la firma del su divorcio.

Desde el 19 de enero de 2022, día en que salió a la venta la revista Lecturas con las fotografías de Urdangarin de la mano de Ainhoa Armentia, que supuso el fin del matrimonio de Cristina, la hermana del rey Felipe se ha estado preparando para ser una mujer divorciada. El camino no ha sido fácil, pero nos aseguran que ha aprendido a disfrutar de la soltería y que sabe bien cómo eludir a los paparazzi cuando lo hace.

De momento, en sus asiduas visitas a Barcelona, la infanta ha cambiado de rutinas y hasta de alojamiento, para así intentar pasar desapercibida y evitar ser fotografiada o seguida por la prensa. Atrás, bien lejos, quedaron los tiempos en los que los reporteros asfálticos le hacíamos regalos por sus cumpleaños o en los nacimientos de sus cuatro hijos, y ella, muy amablemente, nos devolvía el detalle facilitándonos que pudiéramos hacer un reportaje de portada. Siempre fue afable y cercana con la prensa, hasta que llegó el Caso Nóos y los Duques de Palma cayeron en desgracia.

Las Mamarazzis le deseamos que, más pronto que tarde, llegue a su vida alguna nueva ilusión sentimental o, como mínimo, una alegría para el cuerpo, si es que no la tiene ya… Eso sí sería una buena portada para este verano y de las más cotizadas sin duda.

Y ya que hablamos de portada, no podemos dejar de comentar la gran portada de esta semana, y no me refiero a la de la revista ‘Hola’ con la boda de Tamara Falcó. ‘Lecturas’ sí que ha dado la campanada con el notición del embarazo sorpresa de Gabriela Guillén, la no novia de Bertín Osborne, que, a finales de año, dará a luz al sexto hijo del prolífico cantante (y lo de “prolífico” no va por su producción musical precisamente). Bertín ha vuelto a hacer una machirulada de las suyas y ha calificado el embarazo de “accidente”. “Cosas que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas necesarias. Intentaré ayudar y procuraré que no le falte de nada”, ha añadido.

Unas declaraciones de lo más desafortunadas y con claras connotaciones machistas, que han provocado un rechazo generalizado en contra de esa masculinidad caduca, próxima al ocaso, que él tan bien representa.