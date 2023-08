Tras seis semanas de audiciones, "Got Talent: All Stars" ha llegado a su fin. Doce artistas pasaron a la gran final, que finalmente ganaron los bailarines Stefanny y Yeeremy. La noche tuvo varios puntos álgidos, pero uno de los más especiales para Paula Echevarría fue la visita de una banda de gaitas asturiana. "Me trajeron un trocín de mi Asturias y eso siempre se agradece", comentó la candasina en sus redes sociales. Y añadió: "Hubiera preferido no haber visto nunca escanciar sidra de esa manera".

El jurado de Got Talent vivió una noche muy tensa de actuaciones de vértigo y mucha incertidumbre por conocer a los granadores de esta edición. La sidra y la gaita asturiana han sido un momento de distensión para Risto, Edurne y Echevarría. Los vencedores, la pareja de baile Stefanny y Yeeremy, tenían madera de ganadores desde el inicio del concurso. Conquistaron al jurado con su número de baile y, al final de la gala, consiguieron que Risto Mejide les diera su pase directo a la final. El propio Risto se ha sumado a bailar con ellos ya que hizo una promesa en audiciones: “Si llegáis a la final, bailo con vosotros". Reencuentro La actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante tienen previsto volver a verse, como hacen todos los años si sus compromisos profesionales no lo impiden, el 17 de agosto, fecha en la que la hija de ambos, Daniella, celebrará su decimo quinto cumpleaños. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) Bien cierto que el que fuera un matrimonio feliz, al separarse, no lo hicieron en buena armonía y retrasaron la firma del divorcio y el convenio para fijar las obligaciones con respecto a la niña. Una vez resueltos todos los problemas, cuando cada uno rehízo su vida privada, convinieron que debían estar en contacto si surgía alguna circunstancia que afectara a Daniella, así como mantener los días en los que el padre disfrutaría de su compañía, puesto que la menor quedó bajo la custodia materna.