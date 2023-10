José Luis Gil es sin duda un pilar fundamental en la historia televisiva y cinematográfica de nuestro país. Este zaragozano de 65 años ha brillado como actor durante más de 40 años, pero no solo como actor, también ha sido una inspiración para numerosos profesionales en el mundo del espectáculo. Sus interpretaciones han dejado una profunda huella en el imaginario colectivo, y su legado es innegable.

No se puede discutir sobre la televisión en España sin traer a colación a José Luis Gil. Su carrera ha estado vinculada a innumerables éxitos y personajes memorables. Uno de sus papeles más recordados es el de Juan Cuesta, el presidente de la comunidad en "Aquí no hay quien viva". Con ese papel, no solo cautivó a la audiencia, sino que se ganó el cariño de muchos. Posteriormente, deslumbró nuevamente con su actuación en "La que se avecina", dando vida a Enrique Pastor y afianzándose como un actor predilecto para el público.

Sin embargo, en noviembre de 2021, un acontecimiento inesperado marcó su vida. Un ictus le llevó a ingresar en la UCI, apartándolo momentáneamente del mundo del espectáculo y sumergiéndolo en un periodo de rehabilitación. Durante estos difíciles momentos, su familia, especialmente su esposa e hija Irene, han sido su principal apoyo.

A pesar de las adversidades, el amor y respaldo de sus fans han sido constantes. La inquietud sobre su bienestar es una constante, y recientemente, su hija Irene, a través de su cuenta de Instagram, nos ha brindado noticias sobre la salud de su padre.

“Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así”, comienza las letras que escribe Irene y que van acompañadas de una preciosa foto en la que sale abrazando a su padre y ambos miran a cámara. “Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto”, finaliza el texto.

Macarena Gómez, su compañera de ficción

Una de sus compañeras en las series de ficción que tanta gloria le han dado a José Luis Gil ha sido Macarena Gómez, quien ha sido la última en pronunciarse sobre el estado de salud del actor.

Gómez se encuentra de gira promocionando su nueva serie ‘30 monedas’, dirigida por Álex de la Iglesia. Así, en una entrevista concedida a ‘El Debate’, explicaba que “José Luis te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando”.

La actriz recuerda cuando empezó a trabajar con José Luis: “Es curioso porque José Luis y yo, en los primeros años de La que se avecina, nunca hablábamos. No tenía secuencias con él y apenas lo veía. Y el último año hubo algo que nos hizo conectar. Sé lo que nos hizo conectar, pero no lo voy a contar, y empezamos a tener conversaciones muy interesantes”.

Por último, Gómez reflexiona sobre el estado de José Luis y afirma que le “da mucha pena lo que le ha pasado. Es un ser extremadamente inteligente, una persona muy culta. Un hombre que iba a la serie, hacía teatro, doblaje... Es un grandísimo amante de su trabajo. No trabajar de aquello que te apasiona es de lo peor que te puede suceder”.