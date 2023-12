Las redes sociales es lo que tienen. Conoces gente, miras fotos, das like, haces un comentario… Pero cuando ese feedback te llega de uno de los jugadores de fútbol más importantes de nuestro país se convierte en noticia, o por lo menos, en algo que contar.

Y así lo ha hecho una de las concursantes de ‘La isla de las tentaciones’. La “afortunada” que ha recibido un like en una de sus fotos del brasileño ha sido la murciana Mayka Rivera, que participó en la segunda edición del programa de parejas, al que acudió con su novio de entonces, Pablo Moya.

Tras tres años de relación, los murcianos decidieron poner a prueba su amor en el programa de Telecinco y la cosa se torció… Mayka calló en la tentación con Óscar y la relación se rompió. A la joven se la relacionó con varios hombres hasta que conoció al ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ Alejandro Bernardos con quien participó en ‘La última tentación’, un programa primo hermano del primero del que finalmente salieron juntos. La relación se rompería posteriormente.

Mayka muestra el like de Vinicius Jr.

Desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’ Mayka Rivera tiene un canal en Mtmad, la plataforma de Mediaset donde publican contenido los “famosos” de la cadena que normalmente han pasado por alguno de sus programas. En uno de los últimos vídeos de ‘Blondy’ (el canal de Mayka) la murciana enseñaba todos los secretos de su móvil, o por lo menos aquellos que se podían mostrar y entre ellos ahí estaba el like.

Bueno estaba o algún día estuvo ya que la murciana quiso enseñar el like que le había dado un futbolista del Real Madrid pero no lo encontraba… Menos mal que le hizo un pantallazo (se entiende que para compartirlo con sus amigos…) y eso es lo que muestra en el vídeo.

Vinicius Jr le daba like a una serie de fotos de Mayka Rivera en la que la murciana posa en la calle, publicada en el mes de mayo. “No me sale… ¿me habrá quitado el like?”, explicaba Mayka y, a continuación, muestra el pantallazo. “Es un dato curioso, que me hace gracia y se quedó ahí. Yo digo con todas las cosas que tendrán que hacer tienen tiempo para estar registrando a chicas, me llamó la atención bastante”, explicaba.

Y parece que ahí se quedó la cosa. La murciana no ha dado más detalles y parece que no ha habido más contacto entre ellos… ¿por ahora?.