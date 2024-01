La reconocida influencer, Laura Escanes, ha dado mucho de qué hablar durante el cierre de 2023. Además de lucir espectacular en su primera participación en las Campanadas de TV3, la joven de 27 años ha realizado una curiosa y atrevida petición en pleno directo.

Con casi dos millones de seguidores en sus redes sociales, Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers más populares del momento. Su estilo único y su carisma la han llevado a destacar en diferentes proyectos, desde presentar el programa de aventuras "La Travessa" hasta ser una de las mejores vestidas en el cierre de año.

Durante las Campanadas la ex pareja de Risto Mejide, Laura Escanes sorprendió a todos con un vestido del diseñador Ze García, que hacía un guiño al modernismo catalán. Su elección no pasó desapercibida y las ovaciones no se hicieron esperar.

Laura Escanes sorprende con una inesperada petición durante las Campanadas de TV3

Pero lo que más ha llamado la atención de los espectadores es la petición que Laura Escanes hizo sobre sexo durante el directo de las Campanadas. Junto al cantante Miki Núñez, Laura dio la bienvenida al año nuevo con una sonrisa radiante, pero antes de eso, expresó su deseo de tener "más sexo" en los próximos 12 meses. Esta declaración no ha pasado desapercibida en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios.

La naturalidad, espontaneidad y desenfado de Laura Escanes son tres características que conquistan a diario a sus seguidores de Instagram. Es gracias a su impacto entre los jóvenes que se siente cómoda hablando de temas como el sexo en público. No olvidemos cuando confesó en mayo pasado que estaba teniendo "el mejor sexo de su vida" con su ex pareja Álvaro de Luna: "mi madre no lo sabe". Esta revelación causó revuelo y volvió a poner en el centro de atención a su exmarido Risto Mejide, quien prefirió no hacer comentarios al respecto.

A pesar de su reciente ruptura con Álvaro de Luna, Laura Escanes se encuentra feliz y soltera. Para ella y su familia, lo más importante es que ha tenido un año laboral exitoso, llegando incluso a tener su rostro en los carteles interactivos del Times Square en Manhattan.

En las últimas semanas, Laura ha sido noticia por sus presuntos dardos hacia Álvaro de Luna, sugiriendo que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. En un momento de insomnio, Laura reveló sin querer el motivo de su separación, mencionando las "mochilas" que forman parte de su vida y que pueden llegar a pesar en cualquier persona que se acerque a ella. A pesar de todo, Laura Escanes se muestra fuerte y decidida a seguir adelante.

En definitiva, Laura Escanes ha demostrado una vez más su carisma y su capacidad para captar la atención del público. Su petición sobre sexo durante las Campanadas ha generado un gran revuelo en las redes sociales, pero también ha dejado en claro su personalidad auténtica y desinhibida. Sin duda, seguiremos atentos a los próximos proyectos y aventuras de esta influencer que no deja de sorprendernos.