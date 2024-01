Lo que inicialmente parecía una relación de ensueño entre Laura Escanes y Álvaro de Luna rápidamente se convirtió en una serie de acusaciones y comentarios velados compartidos en redes sociales. La relación de la presentadora y el músico llegó a su fin a finales del verano pasado, y aunque Escanes parecía que quería mantenerse distante y quedarse con lo bueno, parece que no ha podido ser.

Un claro indicio de esta tensión se observa en ‘Suerte’, la última canción del artista sevillano, estrenada este mismo miércoles. Algunas frases del tema parecen aludir al desamor y la crítica, interpretadas por muchos como indirectas hacia Escanes. “Yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo, yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí seria eterno” o “Pero tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía” son algunas de las “perlitas” que el cantante ha soltado en su última canción y que parecen directamente apuntar a la influencer catalana.

Y la respuesta de Escanes no se ha hecho esperar. Corta y contundente. La catalana ha compartido una canció por medio de sus stories de Instagram. Se trata del tema ‘Qué triste’, del rapero balear Xavibo y en cantante madrileño Hens. Por si el título de la cannción no era suficiente, Escanes acompaña la canción con una frase también muy reveladora: “Dice más cómo te vas que cómo llegues”.

La letra compartida por Escanes en Instagram decía: “¿Cómo, cómo, cómo puedes? ¿Cómo no te puede? Llevas no sé cuántas horas mirando las redes. Y no va a salir de la foto para decirte que te quiere. Dice más cómo te vas, qué cómo llegues. Estoy fumándome una hierba que te mueres. Pero no sube tanto, como pa' olvidar quién eres. Cada uno se consuela como quiere y se gestiona como puede”.

¿Quedará aquí la polémica y las reacciones de Laura? ¿Le contestará Álvaro?

Letra completa de ‘Suerte’

Hoy ha sonado el reloj

Y me llevó el sentimiento

Por fin te puedo decir

Que pa' ti no tengo tiempo

Escucho dentro una voz

Mientras sales que recuerdo

Yo quise todo contigo

Y tú quisiste dolerlo

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Tú quisiste matar lo que creí sería eterno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo no tengo tiempo pa' todas esas mierdas

Te di mi corazón y lo pusiste en venta

Cansado de tus mentiras y lo que inventas

Tú quieres volver, pero eso no me renta

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Quisiste matar lo que creí sería eterno

Tú mientras tanto buscando otros besos

No pienso ser yo quien te abrace en este invierno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía