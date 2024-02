Cristina Pedroche vivió momentos inolvidables en Dubái, un fin de semana que se convirtió en una auténtica celebración tanto personal como profesional. El motivo principal de su viaje fue la inauguración del nuevo restaurante de Dabiz Muñoz, un proyecto que despertaba en ella un profundo orgullo y emoción. Sin embargo, lo que transformó esta experiencia en algo aún más especial fue el encuentro con icónicas figuras internacionales, entre ellas Jennifer López y Naomi Campbell, durante los eventos a los que asistió.

La presentadora e influencer compartió su aventura a través de las redes sociales, expresando su emoción y sorpresa al coincidir con personalidades de tal magnitud. La inauguración de StreetXO, el restaurante de su marido, ya era un evento de gran importancia para Pedroche, quien no dudó en mostrar su alegría y satisfacción por este logro: “Un sueño hecho realidad. No puedo sentir más orgullo por @dabizdiverxo. Últimamente lloro mucho, pero hoy todas mis lágrimas han sido de felicidad”, confesaba en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes de los exquisitos platos que caracterizan al local.

La sorpresa y la emoción de Pedroche se multiplicaron al encontrarse con Jennifer López poco después de su llegada. La cantante, vestida con un impresionante traje negro de palabra de honor complementado con guantes blancos, acaparó todas las miradas en el photocall, antes de deleitar al público con algunas de sus más famosas canciones. Pedroche, fascinada por la presencia de JLo, no tardó en compartir su admiración: “Menos mal que he posado en el photocall antes que la diva @jlo. ¿Se puede ser más guapa? Yo digo NO. En persona es aún más increíble. Estoy en shock”, escribía, evidenciando el impacto que le causó el encuentro con la estrella.

No obstante, Jennifer López no fue la única celebridad que hizo de este viaje un momento inolvidable para Pedroche. Naomi Campbell, otra grande entre las invitadas, también formó parte de esta experiencia única. La modelo acudió al brunch de inauguración, dejando huella con su presencia.

Este encuentro con estrellas de la talla de Jennifer López y Naomi Campbell en Dubái añadió un brillo especial al ya significativo evento de la inauguración del restaurante de Dabiz Muñoz. Para Cristina Pedroche, fue un fin de semana de ensueño, un collage de emociones intensas, orgullo por los logros profesionales de su pareja, y la inesperada alegría de compartir momentos con figuras que admira profundamente.