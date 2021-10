La nueva Ley de Protección Animal, trae cola. Nunca mejor dicho. La nueva ley animal, que aborda la tenencia y convivencia responsable con animales estableciendo un conjunto de prohibiciones y obligaciones para los propietarios de mascotas, está incendiando las redes sociales y son muchas las voces que se han manifestado en contra de ciertos aspectos de la ley. Y entre todas las disposiciones, la más criticada es el nuevo curso para tener perro. Una formación obligatoria para todos los propietarios y responsables de perros cuyo objetivo es garantizar que el dueño de estos animales está capacitado para hacerse cargo de él.

¿Qué dice la Ley de Protección Animal sobre este curso para tener perro?

El capítulo II establece las condiciones de tenencia de los animales de compañía, tanto en domicilios particulares como en espacios abiertos, de forma que se garanticen determinadas condiciones de bienestar animal, así como las condiciones de acceso a medios de transporte y establecimientos abiertos al público. En particular, respecto a las personas propietarias de perros, se establece la necesidad de haber superado un curso formativo al efecto, con el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable del animal, muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos por parte de la persona propietaria en el manejo, cuidado y tenencia de animales.

En concreto, en el Artículo 36 se especifica que: "Las personas titulares o responsables de los perros deberán haber realizado previamente un curso de formación acreditado para la tenencia de perros, cuyo contenido se determinará reglamentariamente". Además, se explica que "todos los perros deberán cumplir los criterios de clasificación por sociabilidad, cumpliendo los mecanismos de validación de comportamiento y socialización determinados reglamentariamente" y que "las personas titulares o responsables de los perros deberán contratar un seguro de responsabilidad civil".

¿Cómo será el nuevo curso para tener perro?

Se tratará de un curso gratuito, online y sencillo, similar al necesario para obtener la cualificación de manipulador de alimentos. Será obligatorio para los propietarios de perros, al igual que suscribir un seguro de responsabilidad civil y no dejar al can solo durante más de 24 horas.

Así lo explicó el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, en una entrevista: "Estamos hablando de una pequeña formación que no sólo implica a los propietarios de animales. Es una formación muy similar a la que puede ser el curso de manipulador de alimentos, un cursillo gratis que se hace online y que no supone el mayor de los problemas a la hora de superarlo". García Torres indicó que ese curso establece "un marco de civismo" para evitar conductas como no recoger los excrementos de los perros en las calles, por ejemplo.

¿Qué otras medidas contempla la nueva Ley de Protección Animal?

Otro de los aspectos más relevantes y significativos de esta nueva ley animal es la premisa "sacrificio cero". Es decir, la prohibición de sacrificar a animales de compañía. Bajo el marco de la nueva ley animal el sacrificio únicamente se podría llevar a cabo "por razones sanitarias o eutanásicas" y nunca se podrá realizar por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, abandono del responsable legal, vejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ni por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos por un educador.

Los responsables de las mascotas no podrán, además, dejar sin solos a sus animales durante un plazo determinado. La normativa establece tres días para cualquier animal de compañía, pero en perros el máximo permitido sería de 24 horas.