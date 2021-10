Tanto si eres un usuario habitual de las redes sociales, o simplemente has navegado alguna vez por Internet, es posible que te hayas encontrado con el nombre Firulais. Se trata de un apodo cariñoso para perros que, además de ser uno de los nombres de perro más comunes en México y muy extendido en toda Latinoamérica, es como se llaman habitualmente los perros de los memes. Pero el mote de Firulais, que posiblemente sea el nombre para perros más famoso del mundo gracias a Internet, no es casual y esconde detrás una historia muy curiosa sobre su origen que quizás no conocías.

¿Cuál es el origen del nombre Firulais para perros?

Teniendo en cuenta que Firulais es un nombre de perro muy común en México, ya habrás adivinado que este país es el origen del nombre Firulais que tanto se escucha en Internet. Además, allí es muy común que si te encuentras un perro en la calle y no conoces su nombre, le llames Firulais. Esto ocurre también con los perros mestizos o de raza desconocida, que en España solemos llamar chuchos, en el país de la rancheras les llaman Firulais. Pero este nombre para perros no es nuevo ni actual, de hecho se remonta a principios del siglo XX y está muy ligado a la emigración mexicana a Estados Unidos, según explica el Heraldo de México.

¿Por qué se llaman Firulais los perros de Internet?

El nombre de Firulais para llamar a los perros no es más ni menos que la adaptación al español del un anglicismo. Este tipo de transformaciones de expresiones inglesas es muy habitual en toda Sudamérica y suelen conocerse como spanglish. Por ejemplo, es muy frecuente el uso de la palabra "checar" en referencia a revisar y cuyo origen es el verbo "to check" en inglés; o utilizar la el verbo "mutear", adaptación del verbo "to mute", para referirse a silenciar algo o a alguien. Y algo parecido ocurre con el nombre Firulais.

Firulais: Libre de pulgas

Como decíamos antes, el nombre Firulais empezó a utilizarse en México y las zonas fronterizas de Estados Unidos debido a las migraciones de trabajadores mexicanos a este país aproximadamente a mediados del siglo XX. En aquella época era bastante habitual que los mexicanos emigrasen de forma legal a EEUU en busca del sueño americano, un nuevo trabajo o una nueva vida. Pero muchas veces el idioma suponía un problema para estas personas, sobre todo en las aduanas y puestos fronterizos. Allí las autoridades estadounidenses exigían a los obreros que si viajaban con sus perros y mascotas éstos debían estar libres de pulgas, garrapatas, piojos y otros parásitos. Es decir, los perros mexicanos debían estar "free of lice". Los migrantes, que, como hemos dicho, desconocían en muchas ocasiones el idioma respondían que su perro era: friyulais o friulais. Lo que acabó derivando inevitablemente en el nombre: Firulais.

Firulais, el mejor perro del mundo y el más famoso

Pero esto no es el final de la historia, en su regreso a su país los mexicanos extendieron este término y cuando querían explicar que su perro era muy bueno o querían presumir de que su perro era el mejor de todos, o estaba bien cuidado, decían que era "firulais". Lo que terminó popularizando la palabra y convirtiéndola en uno de los nombres para perros más famosos de Internet y del mundo.