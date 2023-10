Nos acercamos a la fecha de Halloween y después de la pandemia es normal que muchos estén pensando en disfrazarse y celebrar la noche de brujas y el Día de Todos los Santos por todo lo alto. Algunos, incluso, estarán pensando en disfrazar a su perro o gato para compartir con su mascota la fiesta de Halloween. Y es que, ¿hay algo más tierno que ver a tu perro disfrazado? Si te estás planteando disfrazar a tu perro en Halloween debes tener en cuenta que estos disfraces deben estar adaptados a tu mascota para que esté cómodo con las prendas. Como todavía queda tiempo, puedes optar por un disfraz hecho a mano (diy) pero si no eres muy manitas o no dispones de mucho tiempo para prepararlo has de saber que existen muchas tiendas de mascotas que durante estas fechas venden disfraces de halloween para perros y gatos. Además, en internet puedes encontrar miles de ideas de disfraces para perros y gatos. Aquí te traemos algunos de los disfraces de halloween para perros más tiernos que hemos encontrado.