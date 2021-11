Seguro que muchas veces has escuchado en publicidad el nombre de alguna crema que contiene retinol. Pero ¿sabes realmente que es el retinol y los beneficios que puede tener para tu piel? El retinol es la vitamina A en forma de activo cosmético. Así que es común que encuentres este componentes en muchas de tus cosméticos. Entre los beneficios del retinol destaca su gran capacidad para alisar las arrugas y combatir la pérdida de firmeza de la piel. También disimula las líneas de expresión y ayuda a eliminar las manchas de la piel, uniformando el tono del cutis.

¿Retinol en verano y en invierno?

Algunos tratamientos faciales son recomendables solo por un tiempo limitado o en determinadas estaciones del año. En el caso del retinol, los expertos aconsejan no comenzar con el tratamiento en la época estival. En cambio, si ya estás siguiendo un tratamiento con retinol puedes seguir utilizándolo durante el verano, aunque con precaución. Póntelo solo por la noche y por la mañana limpia cuidadosamente la piel del rostro para que no quede resto alguno de retinol en ella. Además, aplica una crema de día con un factor de protección solar muy alto para proteger aún más tu piel.

¿Puedo usar una crema con retinol a diario?

Si tu piel es muy sensible lo más recomendable es que no uses a diario una crema con retinol. Puedes usarla una o dos veces por semana y ver si tu piel la tolera correctamente. Si es así puedes ir incrementando la frecuencia de aplicación.

El mejor momento para aplicarlo es por la noche, ya que se inactiva con la luz solar. En función de tu tipo de piel debes elegir una textura u otra. Si tienes el cutis graso elige una textura en gel y si tu piel es seca o sensible opta pro cremas o serums. Además, es importante combinar la aplicación de una crema con retinol con otras hidratantes para evitar que la piel se reseque. Además, durante el día hay que utilizar una crema con protección solar para evitar posibles manchas en la piel.

¿Es bueno el retinol para la celulitis?

Además de para la piel el rostro, el retinol puede ser muy efectivo para la piel del cuerpo y para reducir la celulitis. Sus propiedades para rejuvenecer los tejidos y mejorar la firmeza de las fibras hacen que sea uno de los ingredientes principales de muchos anticelulíticos.

Contraindicaciones del retinol

Antes de aplicarte un tratamiento que contenga retinol es importante que conozcas sus contraindicaciones ya que puede ser muy irritante para las pieles más sensibles y puede incluso provocar enfermedades como la rosácea. Además, hay que tener especial cuidado con el sol, ya que es un elemento fotosensible. Por último, no está indicado para mujeres embarazadas.