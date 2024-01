Zara se ha convertido en una de las marcas más populares durante la temporada de rebajas. Los descuentos en su sitio web y en su aplicación se agotan con rapidez, lo que a menudo deja a los compradores sin la oportunidad de adquirir sus productos favoritos en su talla. Sin embargo, una dependienta de Zara ha revelado en TikTok un método efectivo para asegurarse de conseguir esas prendas tan codiciadas.

"Una de las sorpresas es que mucha gente no ha podido conseguir lo que quería de las rebajas. Sé que hay personas que este año lo habéis conseguido todo, pero luego vas mirando la ve y te gustan más cosas que están agotadas", explica Azul Lozano, que ya cuenta con más de 66.000 seguidores en esta red social. Aquí es donde comparte el secreto que aprendió al empezar a trabajar en la famosa cadena de Inditex. Según ella, existe un "escaparate virtual" donde se publican las devoluciones, así como las prendas que quedan dispersas en alguna tienda o almacén.

La dependiente describe que, después de las compras de rebajas, los clientes reciben sus pedidos y empiezan a devolver los artículos que no les convencen o no les quedan bien."La gente empieza a probárselo y se da cuenta de que no le queda bien, no le gusta y empiezan las devoluciones porque, si no lo sabéis, las rebajas significan devoluciones", señala.

Explica que estas devoluciones suelen quedarse en las tiendas a precios reducidos. "Se sacan a tienda a precio de rebajas y seguro que habrán bajado más de precio que cuando empezaron las rebajas porque mientras le llega al cliente y este lo devuelve, han vuelto a bajar de precio", comenta en su video. Es por ello que recomienda visitar frecuentemente las rebajas, ya que hay un alto volumen de devoluciones de comprasonline. "Si son 'joyitas' de la web duran poco, pero es recomendable pasarse por las rebajas continuamente porque hay muchas devoluciones de 'online'. Las rebajas duran hasta finales de febrero y lo podéis conseguir, si lo miráis todo el rato", asegura.

Además, explica que todas las prendas devueltas se publican en el escaparate virtual, y que es crucial estar atento ya que no se notifica sobre estas devoluciones como si fuera una reposición normal. "Si estás pendiente, lo puedes enganchar y os vais a dar cuenta de cómo hay mucho movimiento de tallas. Este truco funciona 100% en todas las temporadas y las tiendas de Inditex", afirma al finalizar su explicación.

¿Qué es el escaparate virtual?

Algunas seguidoras le preguntan a Azul qué es el escaparate virtual, ya que es algo de lo que no habíamos oído hablar… En este sentido la influencer aclara que “el escaparate virtual es como le llamamos nosotros (trabajadores de Zara), es la web en sí, el acto de subir una prenda suelta a la web”.

Más trucos para comprar en Zara

En nuestra sección de Moda te estamos contando varios trucos que vamos conociendo para aprovechar al máximo las rebajas de Zara. Por ejemplo, cómo hacer para que no te cobren una devolución, las palabras clave que hay que poner en el buscador de la web para encontrar chollos o cómo lograr que te envíen tu compra gratis a casa en rebajas.

Si lo que buscas es inspirarte y encontrar ese look perfecto para una ocasión especial o para el día a día, también puedes ver este de Violeta Mangriñán con la falda más de tendencia y un jersey de punto o la forma que tiene Amelia Bono de combinarla. También te contamos aquí cuál es la chaqueta roja más viral que, cómo no, lleva Rocío Osorno.