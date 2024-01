No te contamos nada nuevo si te decimos que ya han arrancado las rebajas. Si eres de los que esperan a esta época del año para aprovechar los descuentos en tus marcas favoritas sabes que siempre hay unos trucos que puedes usar.

En el caso de que estés buscando algún chollo en Zara te vamos a contar un par de trucos que ha revelado una de sus dependientas Miriam Cava. En su canal de Tiktok, que ya cuenta con más de 20.000 seguidores, la dependienta ofrece consejos de moda, de estilo de vida y también muestra haul con diferentes prendas de la marca de Inditex. Su vídeo más famoso, y que tiene ya más de un millón de visualizaciones, fue el de “Dependienta de Zara para que encontréis de todo” con trucos para encontrar prendas en la app de Zara.

Ahora vuelve con otro vídeo con trucos para aprovechar al máximo las rebajas de enero. Miriam nos explica, en primer lugar, las fechas de las rebajas ya que comenzaban en distintos días y a distintas horas según quisieras comprar en la app, en la web o en las tiendas físicas.

La dependienta nos explica que en Zara no podemos encontrar primeras, segundas o terceras rebajas como tal. “Los precios se van rebajando poquito a poco por eso hay que estar atentas porque no van a avisar”, explica. En este sentido, sobre el porcentaje de descuentos añade que no se aplica a todas las prendas la misma rebaja: “Os puedo decir que hasta un 50%, habrá prendas más caras o más baratas”.

Otros consejos para aprovechar al máximo las rebajas 2023 de Zara es que si ya tienes fichadas alguna prenda vayas y te la pruebes y no compres por comprar. Ya lo tendrás claro.

Rebajas en Zara: palabras clave

Por el contrario si lo que quieres es alguna prenda pero no tienes claro el modelo, Miriam recomienda poner en el buscador algunas palabras clave que te podrán ayudar a encontrar lo mejor de lo mejor.

Son las siguientes: