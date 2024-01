Las influencers son fuentes de inspiración para sus miles de seguidores. Los looks que se ponen, los complementos de que utilizan son copiados por sus fans, que para eso está el negocio. Pero ¿cuántas veces has ido a mirar una prenda de tu influencer favorita y te ha sorprendido su precio? Quizá sea demasiado elevado para tu economía o simplemente no quieres gastarte ese dinero pero muchas veces hay un “plan B” al que podemos recurrir.