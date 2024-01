En el cambiante universo de la moda, las faldas largas de cuero sintético se han erigido como un imprescindible para aquellos que buscan infundir un toque de audacia y sofisticación a su vestuario. Esta prenda, que combina la estética atemporal del cuero con la innovación de los materiales sintéticos, no solo refleja un compromiso con la moda, sino también con la sostenibilidad y la ética en la producción de indumentaria.

La elección del cuero sintético sobre el cuero natural responde a varias razones de peso. Primero, el creciente interés por prácticas de consumo responsables y el bienestar animal ha llevado a muchos diseñadores y consumidores a optar por alternativas libres de crueldad. Además, los avances tecnológicos han mejorado la calidad y la textura de los materiales sintéticos, acercándolos tanto en apariencia como en tacto al cuero auténtico, pero con el beneficio adicional de ser más accesibles y fáciles de mantener.

Las faldas largas de cuero sintético son un verdadero camaleón en el mundo de la moda, capaces de adaptarse a una amplia gama de estilos y ocasiones. Se pueden combinar con look Casual Chic combinando tu falda larga de cuero sintético con una camiseta o jersey básico y unas zapatillas. Este conjunto equilibra a la perfección la sofisticación del cuero con la comodidad casual y es la forma en la que lo ha combinado Carmen Gimeno y que nos ha encantado y enamorará a las mujeres mayores de 50 años.

Aunque si le quieres añadir a esta falda un toque bohemio, la puedes combinar con blusas de encaje o estampadas y accesorios de inspiración étnica. Los botines y los sombreros de ala ancha complementan perfectamente este look. Para una noche en la ciudad, opta por combinar la falda con un top elegante y tacones altos. Los accesorios minimalistas y una chaqueta ajustada pueden elevar aún más el conjunto.

Por último, esta falda también es perfecta para ir al trabajo combinándola con una blusa de botones y un blazer. Elige accesorios sutiles y zapatos de tacón medio para mantener un perfil profesional.

La falda negra de cuero de Carmen Gimeno

Como no podía ser de otra forma Carmen Gimeno no iba a dejar pasar la oportunidad de enfundarse una de las prendas estrellas de este invierno: las faldas midi de cuero negro. Carmen, con más de 300.000 seguidores en Instagram es un referente en el mundo de la moda para mujeres mayores de 50 años que siguen las últimas tendencias de moda y que quieren poder lucirlas en sus looks, tanto de diario como más arregladas.

Por eso uno de los últimos looks de Carmen les va a encantar. La protagonista es una falda negra de cuero de corte midi de H&M. Esta falda está confeccionada en tejido revestido con pinzas en la espalda para estilizar la figura y de modelo envasé con costuras visibles y cremallera oculta con cierre de corchetes un un lateral. No sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero la cuestión es que esta falda está totalmente agotada.

Como parte de arriba Carmen ha elegido uno de sus favoritos: un jersey de rayas negro y blanco de Mango. Se trata de un diseño recto con cuello perkins y botones decorativos en dorado en el bajo del hombro. Tiene un precio de 39,99 euros.

Para cerrar el look, Carmen apuesta por una de las zapatillas más de moda de la temporada: las Adidas Gazelle en color negro. Como complementos, Carmen opta por un bolso rojo con sus ya famosas flores de tela, también en rojo, en una de las solapas. Perfecta.