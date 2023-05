María Pombo ha empezado mal este viernes: sin poder ver a causa de una conjuntivitis. Así lo ha compartido con sus seguidores a través de sus stories de Instagram, enseñando primero una foto hecha casi a las cinco de la madrugada, por lo que podemos presuponer que la influencer no ha dormido demasiado bien.

Y después con un vídeo que le ha mandado a su tía en el que se ve un ojo completamente cerrado. Una conjuntivitis que le ha contagiado su hijo Martín.

Con maxigafas de sol a lo Paulina Rubio

Como ya había explicado María a través de su cuenta de Instagram "estos ojos, así como aguosos y rojitos, uno más pequeño que el otro, se debe a una conjuntivitis que me pegó Martín, que la semana pasada la tuvo y yo pensaba que me había librado, pero no".

La menor de las Pombo no se encuentra en su mejor momento de cara al fin de semana. Sin embargo, se lo está tomando con humor. "Es que parecía un monstruo". De hecho ha llevado a su hijo al cole "en plan diva total con mis gafas a las nueve de la mañana, que habrán dicho 'madre mía' esta. Falta confirmar si tiene que cancelar algún evento o alguna sesión de fotos que ya tuviera fijada por este contratiempo.