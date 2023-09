En el lugar del atropello todavía está el rastro del terrible crimen. Los agentes analizan las trayectorias de la sangre y lo más importante: no hay marcas de frenada ni volantazo. Y según los investigadores no hay ningún otro vehículo implicado en el atropello de Sandra. Todo arranca en este bar donde Marcos y Sandra discuten. No estaban solos, un amigo de Marcos bebía con ellos. Hasta que Sandra supuestamente se fue andando a su casa, tenía que recorrer 4 kilómetros. Marcos y su amigo desaparecieron un rato hasta que volvieron al bar. Marcos y su amigo Iván llamaron a Emergencias diciendo que habían atropellado un bulto en la carretera. Pero de momento la Guardia Civil mantiene a la pareja de Sandra detenido por homicidio imprudente y conducir bajo los efectos del alcohol. Por sus antecedentes de malos tratos no descartan el asesinato machista.