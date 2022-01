Xixona se blinda ante la avalancha de proyectos para levantar plantas solares

Xixona se blinda ante la fiebre fotovoltaica que se extiende por la provincia. El pleno aprobó en la noche del jueves por unanimidad la suspensión de licencias para nuevas plantas solares, así como tendidos eléctricos de otros complejos fotovoltaicos que vayan a discurrir por el término turronero. La propuesta del equipo de gobierno formado por PSOE y Cs pone en marcha una modificación el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para concretar en qué zonas se pueden levantar huertos fotovoltaicos, ante la avalancha de proyectos que se han presentado en el municipio, que abarcan más de 400 hectáreas entre Xixona -donde se ubica la parte principal-, La Torre de les Maçanes, Busot y Alicante. Y responde así también a la alarma social que estaban generado estos planes, por alguno de los cuales, en concreto el de la japonesa Elawan, estaban recibiendo cartas los dueños en los que se hablaba de posibles expropiaciones, algo que de plano descarta la Generalitat y a lo que se opone Busot y Xixona.

Para iniciar este cambio en el ordenamiento urbanístico, adelantado por INFORMACIÓN la pasada semana, el primer paso ha sido suspender por dos años el otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica, así como para las infraestructuras de evacuación de energía de las mismas que discurran por el término municipal de Xixona, aunque los elementos generadores se sitúen en otro término municipal.

Así, el pleno acordó con los votos de PSOE, Cs, PP, Compromís y Més Xixona «suspender el otorgamiento y admisión a trámite de las licencias que se puedan solicitar para la implantación de instalaciones de energías renovables -tanto solar como eólica-, con el fin de estudiar la reforma de la ordenación urbanística de dichos usos en el PGOU. La suspensión no afectará a las instalaciones para autoconsumo, con o sin excedente, ni a aquellas otras que, por haber iniciado su tramitación con anterioridad, cuenten ya con Declaración de Interés Comunitario (DIC) para su implantación en suelo no urbanizable», según explicó el edil de Urbanismo, Javier Gutiérrez (Cs). Así, el único proyecto que no se ve afectado es la segunda fase de CSF Turroneros, de 15 MW de potencia y sobre 48 hectáreas, de la multinacional X-Elio, que a su vez ha presentado tres proyectos más que sí se paralizan. La primera fase entró en funcionamiento en 2021, abarca 66 hectáreas, tiene una potencia de 35 MW y es la mayor de la Comunidad.

El ámbito de dicha suspensión es todo el suelo no urbanizable del término municipal, tanto común como protegido, y el suelo urbanizable no programado.

La alcaldesa Isabel López (PSOE) explicó que el objetivo es «poner orden» y especificar en qué zonas y en qué condiciones se pueden desarrollar estos proyectos. Y es para las instalaciones solares fotovoltaicas que se están tramitando en estos momentos no se está teniendo en cuenta el efecto acumulativo que provocan estas iniciativas, que en muchos casos están situadas muy próximas entre sí. En estos momentos existen cuatro solicitudes de autorización que abarcan 361 hectáreas entre la localidad, La Torre, Busot y Alicante, de X-Elio y Elawan (2 fases), que se ven afectadas por esta medida aprobada por el pleno.

PSOE y Cs licitan las obras del pabellón por segunda vez

El pleno de Xixona también aprobó la licitación de las obras de construcción de pabellón deportivo por cuatro millones, aunque en este caso fue solo con los votos de PSOE y Cs, y el rechazo de PP, Compromís y Més Xixona.

Así, el Ayuntamiento solicita a la empresa ASCH, que quedó en segunda posición en el concurso de licitación puesto en marcha en 2018, que aporte la documentación oportuna para poder formalizar el contrato. Ahora falta por ver si la mercantil acepta la obra, ya que ha pedido al Consistorio una revisión o actualización del proyecto por el encarecimiento de materiales cuatro años después de iniciarse el proceso. Hay que recordar que Doalco, que ganó el concurso, rechazó a finales del pasado año la obra tras aprobar la adjudicación el pleno, por el encarecimiento de la obra. La alcaldesa Isabel López explicó que en el mismo escrito de ASCH en el que pide actualizar los precios, también expresa su interés por la obra. Y cualquier revisión se tendrá que realizar una vez se licite, dentro de los márgenes que permita la ley.