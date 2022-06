Cs se resquebraja en El Campello al romper la nueva concejala la disciplina de voto

Un pleno tenso que ha alcanzado siete horas de duración ha evidenciado el comienzo de la desintegración del grupo municipal de Ciudadanos en El Campello. Después de la ruptura del gobierno campellero entre PP y Cs tras 14 meses de una crisis política continua, la nueva concejala de la formación naranja ha dejado bien claro que ella es un verso libre, lo que aleja la posibilidad del PSOE de arrebatar la Alcaldía a los populares a través de una moción de censura con Ciudadanos. Una maniobra que, en cualquier caso, ya era remota teniendo en cuenta las nulas relaciones existentes entre Ciudadanos y Compromís.

La nueva edil de Cs ha roto la disciplina de voto sin temblarle el pulso ni dar ninguna explicación durante el pleno. Se ha postulado en contra del criterio de sus dos compañeros del grupo municipal -el portavoz Julio Oca y la edil Mercé Pairó- en cinco puntos del orden del día. Concretamente en la modificación del nombramiento de los representantes de la Corporación en las entidades extramunicipales tras quedarse el PP gobernando en minoría; en la proclamación de los miembros del Consejo Escolar Municipal; en un reconocimiento extrajudicial de créditos; en la aprobación definitiva del estudio de detalle del suelo urbano situado en el número 1 de la calle Mallorca y en la moción de EUPV exigiendo el cumplimiento del acuerdo plenario de agosto de 2021 para la apertura, con personal municipal, de las pistas deportivas anexas al polideportivo y la piscina municipal.

Tras la renuncia al acta del concejal de Contratación, Javier Ramón Giner, ha tomado el relevo como tercera regidora de la formación naranja la abogada Eva María Segura Marco.

"Vengo en un mal momento pero tengo un buen carácter y me gusta llegar a acuerdos, y eso supone que a veces hay que ceder y otras veces hay que dar. Es de este modo como se alcanzan los acuerdos siempre teniendo como premisa el bien del pueblo. Me gusta aprender y quiero aprender así que esta oportunidad de entrar al Ayuntamiento es para mí como hacer un máster. También me gustan los retos y que esto suponga trabajar mucho no me preocupa porque soy autónoma y trabajo de día, de noche y los fines de semana...". Con estas palabras se ha presentado Eva María Segura a los miembros de la Corporación de El Campello después de que los portavoces de todas las fuerzas políticas le dieran la bienvenida con antelación, dedicándole mensajes de apoyo, brindándole ayuda y asegurándole que viviría una "etapa apasionante" en la primera línea de la política.

De los 35 puntos de los que constaba el orden del día del pleno ordinario de junio, la sorpresa ha saltado en el número 11, el primero en el que se daba voz y voto a los miembros de la Corporación local. Llegaba el momento de estrenarse en la votación a mano alzada y así lo hizo Eva María Segura dando su voto a favor de la propuesta del gobierno del PP mientras sus dos compañeros de partido lo hacían en contra. Un giro inesperado de los acontecimiento que llevó a Julio Oca y Mercé Pairó a cruzarse una mirada de extrañeza mientras el resto de representantes municipales no daban crédito a lo que estaban presenciando.

Cabe recordar que en El Campello el PP gobierna ahora con sus 7 concejales y la edil de Vox y en la oposición se encuentran el PSOE con 4 regidores, Ciudadanos con 3, Compromís con 3, EU con 1, Podem con 1 y la plataforma vecinal Red con 1.

Se vislumbraba una sesión dura entre los exsocios de gobierno y así ha sido con continúas acusaciones, reproches, subidas de tono, insinuaciones en la frontera de la difamación y alusiones personales de los concejales Julio Oca y Mercé Pairó hacia el alcalde y el resto de concejales del PP. Un pleno "bochornoso" en palabras de la portavoz de Compromís, Adriana Paredes, que ha reclamado la aprobación de un Reglamento Orgánico Municipal "para evitar que se repita este ambiente vergonzoso porque tengo la sensación -ha advertido en el punto de ruegos y preguntas- que el clima de hostilidad se va a recrudecer. Y aunque el ROM no va a cambiar en nada la calidad de las personas, al menos limitara los tiempos y las formas de las intervenciones". Adriana Paredes ya había dejado muy clara la posición de Compromís al principio del pleno: "no estamos aquí para enmarranar la política".

Trapos sucios

En el pleno han salido a relucir muchos de los trapos sucios que los exsocios de gobierno ocultaban tras 14 meses de gestión conjunta. El más grave es el que guarda relación con el enfrentamiento que mantienen los empleados municipales bloqueando la actividad municipal. El exprimer teniente alcalde, Julio Oca, ha llegado a asegurar que "en el Ayuntamiento hay dos bandos enfrentados dentro del funcionariado de El Campello. Uno que se dedica a bloquear la gestión y el otro que quiere salir del inmovilismo. Y todo ello está provocando un éxodo de trabajadores municipales a otros organismos públicos e incluso hay un posible caso de mobbing -acoso laboral- a una funcionaria". Llegado este punto del debate y tras las acusaciones de Oca a la concejala popular Lourdes Llopis ésta la le ha aconsejado que no se fíe de las filtraciones de algunos empleados. "Hay un topo que no te está informando bien...", le ha espetado.

También Mercé Pairó ha acusado a la popular Mari Carmen Alemañ de realizar una mala gestión y dividir al personal de Servicios Sociales. "Usted tenía su corralito de gallinas y yo trabajo con personas. Esa es la diferencia entre nosotras", le ha respondido mientras la edil de Vox, María José Sañudo, ha puesto fin al debate indicando que "esta concejal -en alusión a Pairó- no se ha dado cuenta de que ahora ya no está en el gobierno sino en la oposición".

En definitiva, un pleno tenso y bronco que muchos concejales de la oposición calificaron como "el día de la marmota" y que finalizó a las cinco y media de la tarde tras comenzar a las diez y media de la mañana.