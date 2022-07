Cuatro años más de derecho de tanteo para comprar viviendas para fines sociales. El pleno de San Vicente ha aprobado este miércoles ampliar por cuatro años el convenio con la Generalitat que permite al Consistorio igualar ofertas por viviendas para su adquisición, y que hasta ahora se renovaba cada año. La medida ha salido adelante con el apoyo del tripartito formado por PSOE, EU y Podemos, y por Compromís, con el rechazo del resto de grupos. Del mismo modo el pleno ha aprobado sin votos en contra la actualización de la tasa de la grúa, que unifica supuestos y multas y supone un aumento significativo en algunos casos, como para las motocicletas.

El alcalde Jesús Villar (PSOE) ha destacado que “este convenio va a permitir adquirir de forma directa, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, viviendas de carácter social para cubrir las necesidades que demanda nuestro municipio. El equipo de gobierno estima muy positiva la experiencia de la reciente renovación del convenio, pues el Consistorio adquirió 3 inmuebles en condiciones de tanteo y una cuarta se encuentra en proceso. Todas ellas eran propiedad de fondos de inversión y ahora pertenecen al parque público de vivienda en beneficio de la ciudadanía. Se ha demostrado que es un instrumento útil".

Desde EU Raquel Rodríguez edil han defendido que con este mecanismo lo trata de atender el derecho a una vivienda digna, para ofrecer alternativas habitacionales. El concejal de Podemos David Navarro ha recordado que este convenio tiene como objetivo conseguir ampliar el parque de viviendas sociales, "que casi se ha duplicado gracias a este mecanismo", y que la compra se realiza en las mismas condiciones de venta que se acuerdan, El edil de Compromís Ramon Leyda ha destacado la necesidad de políticas sociales como las que está promoviendo la Generalitat, y que trasladadas a San Vicente permiten "ofrecer un techo a personas en riesgo de exclusión social".

En cambio el portavoz del PP Óscar Lillo ha recordado que este derecho ha sido recurrido por su formación ante el Constitucional, por lo que su voto iba a ser en contra. El edil de Cs Jordi Roig ha señalado que este mecanismo "no se aplica con la finalidad y espíritu por el que fue creado, perjudicando a particulares", ya que "estaba pensado para la venta de varias viviendas, no para casos aislados, y cuando fueran a ser adquiridos por fondos de inversión". Y desde Vox Mª Isabel Domínguez ha lamentado que el derecho de tanteo es "injusto" al perjudicar a particulares que negocian una compra y luego el Ayuntamiento se beneficia de ello para quedarse con la casa.

Tasa de la grúa

En cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de la grúa, la propuesta ha salido adelante con los votos del ejecutivo y de Compromís, mientras que Cs, PP y Vox se han abstenido. Ahora se abre un plazo de alegaciones para posteriormente pasar otra vez por pleno para su aprobación definitiva. Así, la tasa pasa a ser de de 90,75 euros en el servicio diurno y 114,95 en el nocturno.

Los cambios por una parte simplifican los supuestos, y por otra actualizan los precios al alza en la mayoría de casos. Ya no se hacen distinciones en función del peso del vehículo, ni tampoco si se llega a completar el traslado o el conductor llega antes, una vez que se ha hecho ya el enganche.

La tasa actual establece que cuando se "acude a realizar el servicio y los trabajos necesarios para el traslado del vehículo al depósito municipal ya se han iniciado, estando colocados los herrajes sobre el mismo y en disposición de ser elevados, pero aparece el conductor" y no se llega a trasladar, se abonan 41 euros por vehículos cuyo peso máximo autorizado no exceda de 2.500 kg, por superiores a ese peso 62 euros, y por motocicletas, ciclomotores y similares 20 euros. Y el servicio completo está fijado actualmente en 81 euros para los de menos de 2.500 kg, 128 para más de 2.500 kg y 43 para las motos.

Pero con los cambios fijados se deja de tener en cuenta el peso, y el servicio completo pasa a ser de de 90,75 en el servicio diurno y 114,95 en el nocturno. Y ya no se distingue si se ha llegado a trasladar o no, ya que fija la misma tasa en caso de que "se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos necesarios para el traslado del vehículo al depósito municipal, haya provocado la elevación del mismo o separación de los neumáticos del suelo o la colocación de algún elemento mecánico previo a la elevación del vehículo como gancho o carros de ruedas, no se pueda consumar este por la presencia de su propietario". Así las motos por ejemplo pasan de pagar 20 o 43 euros a abonar como otro vehículo cualquiera (90,75 o 114,95, dependiendo de si es servicio diurno o nocturno), por lo que el coste se llega a multiplicar hasta por 5,5. En cambio, el servicio se abarata para los más pesados, al pasar de 128 euros a 90 o 115 euros.

Castellet

Por otra parte el pleno ha aprobado de forma definitiva la 2ª modificación puntual del Plan Parcial, junto con el Estudio de la Integración Paisajística, del sector PAU 2 Castellet. Un proyecto con el que se pretende una reordenación urbanística de la zona y la valoración de los terrenos. La Corporación municipal lo ha aprobado con los votos a favor de PSOE, EU, Podemos, PP, Ciudadanos, Compromís; y la abstención de Vox.

El alcalde y responsable del área de urbanismo, Jesús Villar, ha destacado que “esta modificación pretende dar respuesta a las necesidades urbanísticas municipales, pero sin interferir en intereses de terceros. La ordenación planteada se adaptará a las condiciones estructurales previstas en las nuevas fichas de Planeamiento y Gestión. Además, con esta aprobación definitiva, tras su periodo de exposición pública, se culmina el proceso iniciado con la 34ª modificación puntual del Plan General”.

De esta forma, la 2ª modificación del Plan Parcial incluye la concentración de las manzanas edificables de carácter residencial al norte del sector, así como el posicionamiento del suelo lucrativo de carácter terciario junto a la glorieta de acceso desde la calle Doctor Marañón. También se plantea la reordenación de las zonas verdes cumpliendo con los condicionantes funcionales y dimensionales establecidos en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

Así mismo, se pretende la modificación del diseño viario de la red secundaria, mejorando la funcionalidad de la glorieta existente en el interior del vial del Terraplén. La propuesta resuelve la continuidad con las calles Dr. Marañón, así como las prolongaciones de las calles Goya y Bailén a través del sector Los Montoyos. Por último, se establece la ubicación de los equipamientos de la red secundaria en su zona sur, proporcionando una mayor eficacia en cuanto a su gestión se refiere.