Sant Joan d'Alacant está definiendo hacia dónde quiere ir en materia de sostenibilidad. Y aunque el camino aún está por recorrer, ya tiene mucho recorrido. Uno de los principales grandes retos de la movilidad del municipio es la incorporación del tranvía en su día a día. El trayecto, por el momento, llegará hasta las puertas del municipio, en Benimagrell, y ya se están dando pasos para explorar cuáles son las mejores opciones para la segunda fase, cuando llegue a Mutxamel. Tiene otros retos, como reducir el tráfico y encontrar soluciones a casos como el de la Rambla, un estudio revela que el 80% de los vehículos que circulan por esta vía principal del municipio lo hacen para buscar aparcamiento.

Sant Joan cuenta ya con el visto bueno de la Generalitat a su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), a través de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica que contempla acciones de sostenibilidad y optimización. La comisión ha dado el visto bueno a este trabajo de 2020 que ha tomado algunas ideas del plan de movilidad que ya se había intentado aprobar en 2011 en Sant Joan sin éxito.Y ha pedido al consistorio que incorpore en sus acciones algunas que no tenía contempladas, como la elaboración de un mapa de ruido; o mejorar los controles de calidad del aire y calidad atmosférica.

Este plan va a marcar las nuevas formas de moverse por el municipio, dando una especial atención a las apuestas de la Generalitat en cuanto al transporte público, contempla la nueva línea de autobús a la playa todo el año por el sector Nou Nazareth y también la llegada del Tram hacia Mutxamel. A su vez, la movilidad sostenible en sus diferentes vertientes, como la de los vehículos eléctricos, y pone énfasis en darle al peatón más espacio y seguridad. Asímismo, contempla acciones tan novedosas como la reducción del uso del vehículo privado a través de promocionar las bondades de compartir coche. Una plan para Sant Joan d'Alacant que también tiene en cuenta e impulsa el uso de transporte sostenible a través de las bicicletas y sobre todo de los patinetes, que son cada vez más numerosos frente a las bicis; plantea cambios en la circulación; así como regular, ordenar y controlar los accesos y los aparcamientos, entre otras de las múltiples medidas que tiene en cuenta.

La aprobación del PMUS es cuestión de meses según el Ayuntamiento, que ha puesto sus ojos en diciembre para darle el visto bueno. Y parte de la premisa de que todos los cambios que se plantean van a ser consensuados antes de implantarlos. El concejal de Movilidad, Pablo Celdrán, explica que se va a poner en marcha de forma inminente la Comisión de Movilidad en la que vecinos y los sectores sociales y económicos puedan conocer las nuevas medidas que el ayuntamiento plantea impulsar y sobre todo, participar en la toma de decisiones. "Cada cambio en el aparcamiento, en los sentidos de circulación, en generar carriles bici o en ampliar aceras, son vistas por los vecinos como cambios sustanciales en su modo diario de vida y es por ello que queremos darles la oportunidad de conocer de primera mano de las diferentes propuestas que los técnicos y políticos vamos a impulsar”.

Y esta semana es la ideal para dar a conocer a los vecinos buena parte de las acciones que se plantean. Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad se va dar a conocer el PMUS "que pretende ser una antes y un después en la Movilidad del municipio" y una forma práctica de mostrarlo es a través de talleres urbanos.

El más interesante tendrá lugar el domingo que viene, cuando se haga un simulacro en la Rambla de los que sería la implantación de un doble carril bici, una ampliación de 50 centímetros de las aceras y mantener un único carril de bajada en la vía principal de Sant Joan. La experiencia no es nueva, puesto que el año pasado ya hizo un simulacro con tres opciones de movilidad en esta avenida. Y la ganadora es la que este domingo se escenifica. Los vecinos también van a poder ver in situ cómo quedaría la misma avenida con un carril bici en mitad de la calzada y un doble sentido de circulación. Y para darle todo el realismo no faltarán los ciclistas y el paso también de los autobuses. El futuro de la Rambla todavía es incierto, aunque el edil advierte de que es muy valiosa la información de que el 80% de vehículos pasan por ella en busca de aparcamiento. Algo que cree que va a poder mitigarse con la puesta en marcha del aparcamiento de la Ordana, que por el momento no tiene fecha de puesta en marcha.

Este jueves se va a hacer un experimento similar en la calle Cervantes, otro de los viales más utilizado que es de dos carriles, que va a proponer una modificación de su trazado de doble sentido. El concejal de Movilidad explica que actualmente es poco razonable que sea una calzada de dos sentidos. Se va a experimentar cómo queda la calle con un doble carril bici y un único sentido de circulación.

"El PMUS establece un plan de acción a medio o largo plazo con los datos que tenemos. Queremos disponer de una movilidad sostenible. Se plantean viales de un único sentido, porque hay calles que no tiene sentido que tengan dos", insiste Celdrán, quien advierte de que en Sant Joan se quiere aplicar una dinámica que desarrollan por ley las ciudades de más de 50.000 habitantes, obligadas a tener zonas de bajas emisiones. El edil ahonda en la importancia de que vecinos, y el tejido social de Sant Joan participen dado que hay muchas sensibilidades y debates en el futuro de los viales principales, con propuestas tan distantes como implantar la ORA o peatonalizar determinadas calles como la Rambla.