A la segunda va la vencida. Sara Baeza Cantó ha logrado a sus 32 años que su sueño de ser Bellea del Foc se haga realidad. Ya lo intentó en 2012 como belleza de Ancha de Castelar, y ahora, con l’Entrà al Poble, ha repetido como candidata, algo sin apenas precedentes, alzándose con Bellea del Foc 2023. Trabaja en una empresa que organiza festivales de música y otros eventos y afronta con emoción y responsabilidad el cargo. Le gusta bailar, leer, pasar mucho tiempo con sus amigos... y las Hogueras, no en vano participa en las de San Vicente y en las de Alicante. Lleva la Fiesta del Fuego en la sangre.

¿Qué sintió el sábado cuando escuchó su nombre?

Fue increíble, no me lo esperaba para nada. La ilusión la tenemos todas las que estamos allí, pero hasta que no las tenía a todas encima dándome la enhorabuena yo no me lo creía, no reaccionaba. Fue tremendo, increíble, algo que no vas a olvidar en la vida.

¿Había soñado con ello?

Un montón de veces. Cuando eres festera, es el culminar de tantos años de cargos, de representar a tu hogueras, de ayudar en tu hoguera... es lo mejor que te puede pasar, porque esto no le pasa a todo el mundo, es algo especial que muy pocas tenemos la suerte de vivirlo.

Sus predecesoras aún sufrieron las restricciones del covid al principio, son las primeras con la pandemia superada. ¿Cómo lo afrontan?

Nosotras teníamos que ser bellezas en 2020, y como fue el covid, nos presentamos en el 2021, pero no hubo fiestas. Hemos estado casi dos años de bellezas, esperando. Y por fin se ha acabado.

Lleva la sangre en la fiesta.

Mi primer acto fue con menos de un año, en una ofrenda en Alicante en 1991, Sí, llevo la Fiesta en la sangre.

¿Cómo ha visto el cambio de ubicación de la gala de elección de las Belleas del Foc, del parque Lo Torrent al solar frente al IES Canastell?

Brutal. Había mucha más gente, cabía mucha más gente, el escenario era una pasada. Para nosotras era mucho mejor para movernos. Era mucho más emocionante porque desde cualquier punto del escenario veías al resto. Ha sido todo un acierto. Veía a toda la gente levantarse, en cambio en el parque Lo Torrent, si una hoguera se levantaba ya no veías nada.

Mi acto favorito en la Plantà, pero el que más me emociona en la Ofrenda

¿Qué consejos le han dado?

Que disfrute de cada momento, que hay que vivirlo todo, es un año increíble y que esto no se va a volver a vivir. Es el consejo que más me han dado.

¿Ha llegado a hablar con Miriam Carbonell, su predecesora?

Sí, y además cuando entramos en el coche teníamos una carta que nos había escrito con consejos, y luego también estuve hablando con ella y todo muy bien, diciéndome que lo disfrute todo mucho.

¿Cuál es su acto favorito de las Hogueras?

Me quedó con la Plantà, porque es el inicio de todo, el pistoletazo de salida de los cuatro días grandes que no hay descanso, aunque el que más me emociona en la Ofrenda con diferencia. El año que ya fui belleza en la Ofrenda no dejé de llorar desde que salimos hasta que terminamos. Este año intentaré contenerme un poco más en ese acto.

En menos de tres semanas será la proclamación, el 3 de junio y en dos meses llegan las fiestas. ¿Se les va hacer corto?

Hasta la proclamación creo que se va a hacer muy lento. Ya hemos podido ver los que van a ser nuestros trajes oficiales y aunque es poco tiempo, se nos va a hacer muy largo. Y cuando llegue ese día, que aún no nos lo creemos mucho, desde ahí y hasta el pregón, va a ir todo muy rápido, y los cuatro días grandes se van a pasar volando.