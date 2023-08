La Conselleria de Medio Ambiente ha pedido al Ayuntamiento de El Campello que aclare la alta contaminación por aguas residuales que se ha registrado durante este verano en la desembocadura del río Seco-Montnegre. En un informe, fechado el pasado 23 de agosto, la administración autonómica alerta de los parámetros detectados en las analíticas que se han venido realizando entre mayo y agosto en la propia desembocadura, y señala al Consistorio que puede afectar a la cercana cala canina de la Punta del Riu.

Por su parte, desde el equipo de gobierno del PP han manifestado no tener constancia de esta comunicación, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, y han mostrado su sorpresa por el contenido trasladado por este medio, ya que han recordado que las analíticas del Instituto de Ecología Litoral han acreditado este verano y en años anteriores la calidad de las aguas de la Punta del Riu y del resto de arenales campelleros, negando que hayan existido vertidos de fecales recientemente como los registrados el pasado año, y atribuyendo alguna alteración en los parámetros al caudal que vierte la depuradora de Sant Joan u otros vertidos ajenos al Consistorio. El Síndic de Greuges ya responsabilizó el Consistorio el pasado diciembre de los vertidos al río y le urgió a acabar con ellos.

En escrito de la Conselleria explica que “la Dirección General del Agua, desarrolla el Programa de Control de las Zonas de Baño de la Comunitat Valenciana, y como parte de él, la inspección de aquellos vertidos al mar que pueden influir en su calidad”.

Y por ello “adjunto se remite el informe con los resultados obtenidos de los controles realizados, donde se ha identificado una elevada contaminación microbiológica de origen residual en efluentes que vierten en la zona de Playa Can Punta del Riu Sec”. En concreto, se trata de cinco muestras tomadas en la misma desembocadura, no en la cala canina, situada unos metros más al sur, entre los meses de mayo y agosto de este año, por lo que la contaminación no se ha detectado en las zonas de baño de El Campello cercanas, sino en el propio río al llegar al mar. Un área por otra parte protegida desde el pasado año como zona húmeda por parte de la Generalitat.

Y destaca que “se remite este escrito debido a que, aunque el cauce controlado que vierte a DPMT (dominio público marítimo terrestre) tiene un aporte de aguas residuales causado por vertidos contaminantes al DPH (dominio público hidráulico) localizados aguas arriba del deslinde, y que por lo tanto su autorización y control no recae en esta Dirección General del Agua, se solicita a ese Ayuntamiento aclaraciones sobre el origen de esta contaminación fecal, dado que se encuentran en su término municipal, así como de las medidas que se van a ejecutar para evitar que se produzcan este tipo de vertidos contaminantes en la zona de baño o su entorno”.

Por último señala que “hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la autorización de vertidos indirectos a través de la red local es del Ayuntamiento, y de los vertidos directos que se realizan a las acequias de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aunque el DPMT resulte también afectado indirectamente”.

Resultados

Así, adjunta en el escrito “los resultados de los controles de los controles analíticos realizados durante la temporada de baño 2023”, donde se muestran que la presencia de la bacteria Escherichia coli es de 1.000 (ufc/100 ml) el 29/5/2023, 3.200 (15/6), 1.000 (13/7), 100 (27/7) y 160 (10/8) en cada una de las analíticas; y la de los enterococos intestinales en las mismas fechas es de 3.300 (NMP/100 ml), 8.700, 2.300, 5.500 y 4.600 (NMP/100 ml). Según la Generalitat, el límite de Escherichia coli para zonas de baño es de 500, por lo que las dos últimas analíticas fueron buenas, y para los enterococos de 185, superando ampliamente este parámetro en todas las muestras, según los límites que figuran en el Programa de Control y Vigilancia de las Aguas de Baño de la Conselleria.

El Ayuntamiento niega vertidos

En cambio, desde el Consistorio han reiterado que este verano no se han producido vertidos de fecales al río Seco. Del mismo modo, según el informe del Instituto de Ecología Litoral de la calidad de las aguas de baño entre julio de 2022 y junio de 2023, las analíticas han confirmado la buena calidad de las aguas de las playas campelleras. Y en concreto en la Punta del Riu, se han realizado al principio y al final de ese periodo analíticas sobre Escherichia coli y enterococos intestinales, dando en julio de 2022 43 y 39 respectivamente, y en junio de 2023 8 y 4, muy por debajo del límite establecido por la Generalitat.

Por ello, el informe del Instituto señala "el caso particular de la Punta del Río Seco, cuya exposición a los vertidos desde la desembocadura la convierten en un enclave vulnerable a alteración ambiental. Aquí dominan las anualidades en las que se detecta alguna anomalía. Estas son episódicas, según eventos que pueden acontecer río arriba. Incluso, ha habido años (2015, 2016 y 2017) sin cifras anómalas, aunque no es lo común. Todo ello determina un diagnóstico BUENO de frecuencia IRREGULAR. Asimismo, los efluentes desde el río Seco pueden menoscabar la calidad de las playas aledañas del Carrer la Mar y Muchavista; esta afección es más notoria en momentos de grandes avenidas. Los análisis microbiológicos descartan contaminación fecal en los 2 muestreos realizados en este enclave a inicio (julio’22) y final (junio’23) de la presente campaña".

Por su parte el portavoz de EU- Unides Podem, Pedro Mario Pardo, ha denunciado este lunes la "falta de diligencia del Consistorio para afrontar, con la seriedad que requiere, un problema tan grave como la contaminación por vertidos fecales de nuestras calas y playas". Pardo ha recordado que "no es la primera vez que esa playa se cierra al baño por vertidos de aguas negras".Y ha destacado que "el verano pasado, los vecinos y vecinas de la zona hartos de la inoperancia municipal se manifestaron exigiendo soluciones. Y vemos que ha pasado el tiempo, las elecciones y las promesas, y la situación sigue igual". Y ha instado a los responsables municipales a "actuar para que no se produzcan este tipo de vertidos contaminantes en la zona de baño o su entorno".

En la resolución del pasado diciembre, el Sindic de Greuges apremiaba al Consistorio a acabar con estos vertidos, y sobre la reforma de la estación del Gallo Rojo, señalaba que la Diputación había informado al Síndic que en mayo de 2022 se concedió al Ayuntamiento una subvención de 78.000 euros, para acometer la reforma de esta estación, presupuestada en 375.952 euros y que será ejecutada por esta Diputación. Y que la Institución Provincial se encontraba a la espera de que el Ayuntamiento devolviera el proyecto tras alertar de la necesidad de subsanar deficiencias. Y Pardo ha denunciado que "este proyecto aún no se ha ejecutado. Queremos que expliquen por qué no se han iniciado los trabajos de acondicionamiento de la estación de bombeo del Gallo rojo, cuando se nos concedió una subvención de la Diputación para dicho fin".

A este respecto, desde el Ayuntamiento no han podido aclarar este lunes en qué situación se encuentra este proyecto.

El Instituto de Ecologia descarta que el ennegrecimiento de las rocas de la desembocadura se deba a fecales, sino a las aguas depuradadas por su alto contenido en nitratos

Rocas negras

Del mismo modo, desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello han denunciando también que siguen produciéndose vertidos en el río Seco, alertando además que las rocas de la desembocadura se han ennegrecido, reclamando medidas al Consistorio para frenar el deterioro de este paraje. Preguntado el Instituto de Ecología por este fenómeno detectado, fuentes de este organismo medioambiental han aclarado que este ennegrecimiento no es como consecuencia de posibles vertidos fecales. La causa es la alta presencia de nitratos en las aguas que vierte la depuradora de Sant Joan al río, un caudal que por otra parte ha convertido en cauce en un vergel lleno de vida.

Desde el Instituto de Ecología han explicado que "es un tema de eutrofia por el agua que viene de la depuradora. Al haber más nutrientes, en las piedras se forma un biofilm de algas epilíticas y cianobacterias que dan ese color oscuro. Es habitual en zonas con aportes de nutrientes, en este caso del agua depurada de l'Alacantí Norte. El Ayuntamiento tiene varios informes nuestros al respecto y los vecinos tienen que entender que por el tramo final del río Seco baja agua procedente de la depuradora. Es agua depurada, pero contiene muchos nutrientes que provocan cambios en el medio natural".

A,l margen de este ennegrecimiento de las piedras, los residentes presentaron un escrito el pasado mayo en el que alertaban que "tras los vertidos en verano del año 2022 en el río Seco-Montnegre, los vecinos han continuado realizando controles en la zona conociendo los problemas que registra la estación de bombeo del Gallo Rojo y que no se han solucionado ante la ausencia de inversiones". Y explicaban que "ponemos en conocimiento de la concejalía de Medio Ambiente que es habitual en el cauce y desembocadura del río Seco localizar aguas oscuras y turbias, con un olor pestilente". Y exigen analíticas de la zona que se den a conocer, así como un calendario para la realización de las acciones para frenar el deterioro de esta zona y acabar con los vertidos.