Queso de cabra del Bierzo con turrón de Alicante, miguelitos de la Roda con turrón de Jijona, galletas, yogures, barquillos... El dulce navideño de Xixona está de moda. Más de una veintena de marcas de otros productos han quedado cautivadas por el turrón protegido, lo que permite a la industria xixonenca profundizar en la anhelada desestacionalización.

El sector agroalimentario de Xixona afronta la campaña navideña con buenas perspectivas pese a la inflación acumulada mientras avanza en la diversificación. El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográfica Protegidas (IGP) Jijona y Turrón de Alicante prevé que se mantengan las ventas del pasado año, cuando el sector obtuvo un incremento del 4%. Al mismo tiempo, desde esta entidad han dado a conocer varias iniciativas encaminadas a fomentar las ventas durante todo el año, no solo en la temporada navideña. Y una de ellas consiste en que se incorpore el turrón protegido a otros productos, que han sido "conquistados" por el sello de calidad de la IGP. Y con mucho éxito.

El secretario general del Consejo Regulador, Federico Moncunill, ha realizado una valoración de la presente campaña, que tiene por delante sus semanas decisivas. "Las exportaciones han ido un poco menor, entre un 2 y un 3% más que el pasado año, mientras que el mercado nacional se está comportando de forma similar a la de 2022". Así, la previsión es que se consolide el 4% de incremento de la última campaña navideña, en la que las fábricas de Xixona vendieron 72 millones de barras de turrones, 22 de ellas bajo el sello de calidad de la IGP. Es decir 3,5 millones de kilogramos de dulces protegidos que supusieron una facturación de 150 millones de euros. Todo esto al margen además de todo tipo de chocolates y otros dulces. El pasado año el crecimiento de las exportaciones fue de en torno al 10%, siendo sus principales mercados son el sur de Estados Unidos y Latinoamérica. Además, hay que recordar que en 2021 el sector ya volvió a cifras prepandemia.

En cuanto a los precios, desde el Consejo Regulador no se entra a valorar su evolución, y que es un tema de las propias empresas, aunque Moncunill ha destacado que "observamos en general que muchos precios que suben mucho, pero las empresas turroneras hacen un gran esfuerzo para no entrar en esa espiral inflacionista", apuntando además que el precio de la almendra, clave en la producción de los turrones, no se ha visto afectado por ese fenómeno.

Turrones en otros productos

Por otra parte el secretario del Consejo Regulador ha apuntado dos novedades importantes para este sector agroalimentario en cuanto a los trabajos que se llevan a cabo para poder vender turrones protegidos todo el año, para así desestacionalizar las ventas. Una de ellas es que la IGP en menos de dos años ha alcanzado ya acuerdos para incorporar turrón protegido en otros productos, que llevan así el sello de calidad de Turrón de Jijona o Turrón de Alicante y lo promocionan. Y es que el sello de calidad de la IGP es muy apreciado por otras empresas.

Moncunill ha explicado que hace tiempo se intentó esta vía sin éxito, pero desde principios de 2022 y a través de un nuevo planteamiento, se está cosechando un gran éxito, incorporándose el turrón a productos como los miguelitos de la Roda, yogures, helados, barquillos, galletas... Así, se establece una cantidad mínima de turrón protegido que debe llevar el producto que quiere incorporar el sello de la IGP, un porcentaje por otra parte que es alto para garantizar la calidad del resultado. Uno de los últimos es un queso de cabra del Bierzo con turrón de Alicante que acaba de salir al mercado.

El Consejo Regulador ha señalado que "detectamos desde hace casi dos años que se han incrementado las solicitudes de empresas que quieren identificarse con el sello de calidad e incorporarlo en sus productos, y piden autorización. Y tenemos ya 24 productos certificados con el sello de calidad". Moncunill ha destacado a este respecto que "estamos muy satisfechos. Es un camino que se inició hace mucho tiempo, pero que no funcionó. Y ahora ha habido un cambio de modelo que está teniendo una gran aceptación".

Antes era un planteamiento más estricto, que incluía incluso el pago de una especie de canon por el uso del certificado de la IGP, al margen del pago por del turrón que incorporaban a su producto. Y ahora las empresas solo abonan por el turrón que agregan al producto, no por el acuerdo.

Tiendas todo el año en zonas turísticas

La otra novedad que ha destacado Moncunill es el avance de las empresas turroneras en el modelo de abrir tiendas en zonas turísticas para vender dulces todo el año, sobre todo a turistas. Un ejemplo de ello es Turrones 1880, de la firma xixonenca Confectionary Holding -que también fabrica El Lobo-, que cuenta ya con 14 puntos de venta repartidos por España, que están abiertas todo el año.

Desde esta turronera han destacado que el proyecto Casa 1880 lo iniciaron en 2021, abriendo tiendas propias, la última en San Sebastián, y contando ya con 14 tiendas y 3 museos. Además del Museo del Turrón ubicado en la propia fábrica de Xixona, los otros dos están en Toledo y Madrid, y "el objetivo es acercar el producto, el turrón, mazapanes y chocolates, a los consumidores durante todo el año", según ha explicado Beatriz Sirvent, responsable de Marketing de Confectionary Holding. Y aunque el público nacional sigue realizado las compras principalmente en el periodo navideño, el resto del año es el cliente internacional el que se acerca a las tiendas, siendo el 75% de las ventas a extranjeros, ha apuntado Sirvent. Así, la turronera cuenta ya con tiendas en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Granada, Toledo y San Sebastián.

Día Mundial del Turrón

Para promocionar las ventas, el sector junto con el Ayuntamiento de Xixona están llevando a cabo varias iniciativas. Por un parte este mes se ha reivindicado el Día Mundial del Turrón para el 7 de noviembre. Se trata de un proyecto impulsado en 2021 por el Ayuntamiento y el Consejo Regulador, que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, l’Exquisit Mediterrani y la Diputación de Alicante, entre otras instituciones, y que durante una semana ha organizado actividades con motivo de esta reivindicación. La propuesta para convertir en oficial este día se encuentra pendiente del informe favorable de la Oficina Nacional de la Unesco y este año ha recibido el apoyo de los representantes de Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen.

Todo ello dirigido a promocionar una Cuna del Turrón que también se ha convertido en líder en la producción de cacaos. Y es que en los últimos años Xixona se promociona como "El lugar más dulce del mundo" y la provincia lidera la producción nacional de chocolates. Y se trata de un sector que representan 1.000 empleos directos en la localidad, a los que hay que sumar otros 1.000 indirectos.

Feria de Navidad

Del mismo modo, el próximo martes 5 de diciembre, aprovechando el puente por el 6 y el 8 de diciembre, tendrá lugar una nueva edición de la exitosa Feria de Navidad de Xixona, que constituye el mayor mercado de turrones, dulces y chocolates. Se trata ya de la decimoquinta edición, que se alargará durante seis días, hasta el domingo 10 de diciembre, y estará abierta en horario ininterrumpido desde las 10.00 hasta las 21.00 horas. El certamen inició su andadura en 2008 y cada año atrae a cientos de miles de personas, batiendo en la pasada edición su propio récord, con 127.000 visitantes.

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX) han organizado multitud de actividades, que van desde talleres infantiles a actuaciones musicales o cuentacuentos, pasando por showcookings de cocina con turrón, maridajes, degustaciones y visitas a fábricas, entre otras.

Para este año se ha ampliado la iluminación navideña, manteniéndose el belén de tamaño natural en el Barranc de la Font, en la entrada sur al centro urbano, como uno de los grandes atractivos. En esa zona además se instalarán las atracciones infantiles y una zona gastronómica con food trucks, mesas y sillas, y se reforzarán las zonas de aparcamiento.