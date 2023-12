La comunidad educativa del IES Enric Valor se moviliza ante la paralización de seis meses que arrastran ya las anheladas obras de ampliación de este centro de El Campello. En un comunicado, "familias, alumnado, docentes y equipo directivo quieren mostrar su indignación por la paralización de las obras de reforma y ampliación de nuestro centro, así como por la falta de soluciones aportadas por el Ayuntamiento de El Campello y la Conselleria de Educación".

Los trabajos, valorados en 7,8 millones, arrancaron el pasado marzo pero desde el verano permanecen paralizados por parte de la empresa, por motivos que no han sido aclarados. El Consistorio y la Generalitat confían en que la empresa cumpla su compromiso de reanudar las obras en enero.

La comunidad educativa ha advertido que "esta inacción injustificable" de las dos administraciones "provoca que se esté desarrollando la actividad educativa en condiciones lamentables y precarias, lo que repercute negativamente, tanto en el desarrollo de la actividad docente, como en la seguridad, bienestar y derecho a una educación pública de calidad que requiere el alumnado".

Así, la Ampa ha alertado en redes sociales del "estado lamentable del instituto, por la obra paralizada ya 6 meses, por las pésimas condiciones para el alumnado y profesorado, confinamiento en solo medio patio de casi 700 alumnos, sin pista de futbito con aulas prefabricadas encima, ocupando espacios de cantina, retén policial como aulas, los aseos, puertas y mobiliario muy viejos o incluso rotos".

En el comunicado de familias, alumnado, docentes y equipo directivo explican que "ante la falta de una respuesta clara por parte de las instituciones concernidas, la comunidad educativa del IES Enric Valor va a iniciar una serie de acciones para reivindicar que se retomen inmediatamente las obras; entre otras, instalación de puntos informativos en el mercadillo de los miércoles, concentraciones en las inmediaciones del instituto, constitución de una plataforma de afectados por la paralización de las obras, elaboración de un informe de riesgos laborales y búsqueda de asesoramiento jurídico".

Por todo ello "solicitamos al Ayuntamiento soluciones urgentes para que en este curso y los que faltan hasta que finalicen las obras podamos impartir las clases en condiciones adecuadas y seguras. En caso de no recibir dicha respuesta, nos reservamos el derecho a iniciar las acciones legales y de cualquier otra índole que consideremos necesarias".

Primera concentración

Así, la primera concentración será el miércoles 20 de diciembre a las 10 horas en la puerta del IES Enric Valor. El jueves 21 de diciembre se asistirá al pleno del Ayuntamiento, que se llevará a cabo en la Sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal.

La comunidad educativa del Ies Enric Valor ha alertado además que "también el alumnado de 4°, 5° y 6° de los colegios Pla de Barraques y Fabraquer se verán afectados si no se reinicia la obra pronto, ya que será su destino al acabar Primaria, por eso pedimos a todas las familias implicadas, amistades y ciudadanía de El Campello acuda a las dos fechas importantes. Defendamos a nuestros hij@s, profesorado y sus derechos".

De esta forma desde el instituto se quiere presionar a las administraciones para que se desbloqueen las obras, que debían durar 15 meses para estar listas para el curso 2024/2025, pero que ya no llegarán a tiempo para el comienzo de ese curso.

Causas

En el último pleno ordinario, EU-UP apuntó que según habría manifestado la UTE al Consistorio, habría una "supuesta deuda" de la Generalitat, que no habría abonado parte de los trabajos realizado, que podría ser uno de los motivos de la paralización, y que la empresa habría anunciado que en enero retomaría los trabajos. Entonces el equipo de gobierno del PP no pudo confirmar estos extremos a INFORMACIÓN, al asegurar que no había nada por escrito. Pero la pasada semana en un comunicado, el Ayuntamiento afirmaba que esperaba, junto a la Generalitat, que la empresa cumpliera su compromiso de reanudar los trabajos en enero.