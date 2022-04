El centro de Alcoy suma la apertura de 25 nuevos negocios en un año

El centro histórico de Alcoy sumó el año pasado la creación de 25 nuevos negocios, según han explicado este lunes fuentes del equipo de gobierno socialista. De ellas, nueve correspondieron a comercios u oficinas comerciales, otras nueve fueron de hostelería, seis de oficinas y una fue la de una entidad financiera que ha abierto recientemente, tal y como consta en el listado oficial municipal de licencias de apertura, han indicado las mismas fuentes.

La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, niega que hayan cerrado 11 establecimientos a consecuencia de la peatonalización, como ha afirmado el PP local, señala. La edil denuncia que los populares vuelven a "hacer una de sus tácticas preferidas, que es la de tergiversar la información", al hacer esa aseveración. "La realidad es que algunos de esos comercios simplemente han tenido un cambio de titularidad o han sido traspasados, de hecho el listado oficial indica que ha habido diez traspasos”. Así, es un solo negocio el que ha bajado la persiana de forma definitiva en el último año.

Moltó lamenta que "de nuevo estamos ante una situación que no es el PSOE dice blanco y el PP negro", sino que "se trata de observar la realidad y ver cuál es la verdad". En este sentido, apunta que "si uno dice que llueve y otro que no, lo que tenemos que hacer es mirar por la ventana, en este caso hay que hacer lo mismo y ver los datos oficiales", y que "el personal técnico es el que hace el listado oficial y es muy evidente". La concejal reitera que en él se reflejan "25 licencias de apertura de negocio en el centro en 2021". Mientras tanto, recalca, "el listado del PP incluye muchos negocios que han sido traspasados y están en funcionamiento, por lo tanto no son negocios cerrados, son traspasados”.

El plan de peatonalización del centro de Alcoy acaba de cumplir un año con un cierto éxito, pero también con muchos retos pendientes. Como indicó este periódico, la calle San Lorenzo se ha afianzado como un área de tráfico restringido, en la que ha aumentado la afluencia de peatones y se ha estimulado la actividad comercial, aunque el hecho de que sigan circulando algunos vehículos, como el transporte público y los autorizados para acceder a viviendas y garajes, hace que el disfrute del espacio no pueda ser completo. Además, todavía no se han habilitado los aparcamientos previstos, algo que inciden especialmente en lamentar los comerciantes. Las asociaciones en las que se agrupan, no obstante, critican aspectos de la puesta en marcha de la peatonalización o son escépticas con ella, sobre todo carencias en aparcamientos y señalización, pero en líneas generales apoyan la medida, sobre todo el colectivo que representa a los comerciantes del centro.

La edil de Comercio insiste en que "la realidad es la que es y no la que nos quieren imponer", y recuerda que "desde el primer día" el PP decía que la ordenanza de peatonalización "estaba verde e iba a matar al comercio del centro, pero los datos demuestran lo contrario". Moltó señala que "aumentan los negocios en el centro", la asociación comarcal de comerciantes, que al principio dudaba más de la peatonalización, "se ha mostrado favorable a la iniciativa", e incluso "negocios que estaban en calles por las que pasaban coches han querido trasladarse al centro". Por ello, considera que "la mayoría no ve la peatonalización como un peligro, sino como una oportunidad de la que la gente pueda pasear y entrar a comprar, realizar gestiones o ir comer".