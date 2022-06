Vecinos de Alcoy han promovido la creación de una plataforma electoral con vistas a presentarse a los próximos comicios locales de 2023. Sus impulsores señalan que tienen la intención de concurrir a la cita con las urnas para defender los intereses de la ciudad, los cuales consideran que no son adecuadamente representados por los partidos tradicionales. La organización, que llevará el nombre de "Por nuestro Alcoy" y se ha dado a conocer este martes, ha ido surgiendo a través de contactos entre sus promotores, hasta conformar un grupo de unas 150 personas, y espera ir sumando apoyos a lo largo de los próximos meses.

Ángel López, uno de los portavoces de la plataforma política, ha explicado que aspiran a lograr entre dos y tres concejales en las elecciones del año próximo, basándose en una encuesta que, según ha indicado, ha realizado para ellos una empresa, aunque sin dar más detalles al respecto. Los promotores de "Por nuestro Alcoy" aseguran, ha señalado López, que la ciudad en estos momentos está "muerta", inactiva, con un tejido industrial y comercial muy depauperado, mientras los gestores políticos hablan únicamente "de grandes proyectos" que, para este colectivo, resultan inviables o no darán los resultados esperados.

En este sentido, el portavoz de "Por nuestro Alcoy" ha cargado contra el proyecto del parque tecnológico de Rodes, al considerar que "no nos hace falta" y que "no nos podemos permitir ese lujo". López ha argumentado esto en la idea de que "no nos va a costar dinero hacerlo, ¿pero luego qué?". A juicio de la plataforma, su mantenimiento costará un dinero inasumible. La organización también se ha mostrado contraria a la peatonalización, afirmando que "Alcoy no puede ser una ciudad peatonal" por sus características; según ha dicho, "hablaremos con los vecinos para ver cuál es la mejor solución, pero esta [la actual] no es".

La plataforma defiende que "no queremos un Alcoy subvencionado" y se muestra partidaria de eliminar los cargos políticos de confianza o, incluso, el parque de vivienda pública municipal. Sin embargo, al mismo tiempo aseguran que esas propuestas no son un obstáculo para que no se puedan remunicipalizar algunos servicios como el de la recogida de basuras. También se muestran a favor de la búsqueda de suelo industrial, incluso a través de un polígono mancomunado, propuesta que ha sido desechada recientemente por la administración por su elevado coste.

Insisten en que Alcoy "se ha convertido en una ciudad dormitorio, ya no es lo que fue", y que por eso se ha creído oportuno crear esta plataforma electoral. Todavía no se ha definido quién sería el candidato a la alcaldía, aunque reiteran el objetivo de "definir el Alcoy que queremos" y aseguran que en los próximos meses irán trabajando en estas ideas para elaborar un programa.