Alcoy registra un ataque homófono durante el fin de semana. Una pareja ha sido increpada en el aseo de una Filà al grito de "Maricones, salid que os vamos a dar una paliza".

Los hechos sucedieron el domingo por la tarde, en el local festero se estaban celebrando dos cumpleaños, el de un familiar de los afectados y el de un grupo de jóvenes de entre 18 y 19 años, respectivamente.

Todo comenzó cuando los afectados decidieron ir al aseo juntos, al cerrar la puerta sintieron como varios jóvenes de la otra fiesta empezaron a golpearla y a chillar. Los presuntos autores de la agresión consiguieron abrir el pestillo del aseo y comenzó una persecución que terminó en el salón donde se celebraban sendos cumpleaños.

Uno de los afectados asegura en su hilo de Twitter haber llamado en el momento a la Policía y que esta no le contestó. A pregunta de este diario tampoco se ha podido conocer si finalmente interpondrán una denuncia por los hechos sucedidos.

"Me da igual que tu amigo fuera borracho o sobrio, me da igual que sean críos de 18-19 años, no es justificable", escribe una de las supuestas víctimas a través de su red social.

Anoche casi nos pegan a mi novio y a mi al grito de "maricones" en una filá de Alcoy.



En la filá habían 2 cumpleaños, el de mi familiar y el de un chaval con un grupo de 30-40 chavales de 18-20 años.

Mi novio y yo nos fuimos al baño como siempre hacemos.

+ — Axel (@AxelZue) 22 de enero de 2023

La organización Ponts d'Igualtat de Alcoy ha confirmado los hechos y su presidente, Aitor Pla, ha animado a los afectados a que denuncien lo ocurrido ante los cuerpos de seguridad.

El Ayuntamiento de Alcoy también se ha pronunciado al respecto a través de un comunicado en el que condenan este tipo de agresiones homófobas y dan su respaldo a la pareja.