Alcoy pierde casi mil viviendas en diez años por la pérdida de población y la falta de obra nueva

Alcoy ha perdido casi un millar de viviendas familiares en una década, presumiblemente por factores como la pérdida de población y la escasez casi absoluta de obra nueva, entre otras posibles razones. Según cifras del Censo de Población y Viviendas 2021, dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de cuyos datos provinciales informó este periódico hace pocos días, en la capital de l’Alcoià hay 33.876 casas y pisos particulares, 990 menos de los que se contabilizaban en el censo de 2011. Y la bajada afecta prácticamente por igual a segundas y primeras residencias.

Así, la estadística de 2011 fijaba en 25.101 el número de viviendas principales, es decir, aquellas que realmente están habitadas de continuo. Una década más tarde, el número se había reducido a 24.615, es decir, en diez años se han perdido 486 domicilios, una media de casi 49 por año. El resto de la bajada se corresponde con las viviendas no principales, aquellas que bien solo se utilizan durante una parte del año o que directamente están vacías. En este caso, la caída ha sido de 9.765 a 9.261. El porcentaje de viviendas no principales se sitúa en el 27,3%, algo menos que en 2011.

Aunque el censo no detalla el motivo exacto por el cual aumenta o disminuye el número de viviendas familiares, en el caso de Alcoy es obvio que el descenso de la población ha de ser necesariamente un factor. La estadística de 2021 arroja 59.187 habitantes, frente a los 60.716 que se contabilizaban una década atrás. Cabe recordar, en este sentido, que la cifra de población del censo no es la oficial, sino que lo es la del padrón, pero el panorama no varía en cualquier caso: 61.093 habitantes en 2011 y 59.128 en 2021.

La escasez de obra nueva es probablemente otro factor destacado. Según el censo, tan solo 190 viviendas principales se han construido después de 2011, lo que pone de manifiesto una paralización en la actividad inmobiliaria de la ciudad. Por el contrario, 5.663 viviendas datan de entre 1971 y 1980, es decir, casi una de cada cuatro casas de Alcoy ronda entre los 40 y los 50 años de antigüedad. Y otras 623 superan el siglo de existencia, aunque esta cifra ha disminuido mucho en la última década. La estadística dice que únicamente 14 viviendas son anteriores a 1900, un dato que puede no ser preciso prestarse a alguna interpretación difícil de calibrar tan solo echando un vistazo a las cifras.

La actividad estudiantil

El censo señala que Alcoy cuenta con 4.450 viviendas vacías, un 13,1% del total, porcentaje bastante superior a los que registran Muro e Ibi, que rondan el 8%, y también Cocentaina y Onil, donde se sitúa en torno al 11%. Entre los principales municipios de l’Alcoià y El Comtat solo tienen índices más elevados Castalla y Banyeres, con un 16 y un 17% respectivamente. Con todo, el número de inmuebles vacíos en Alcoy parece haber disminuido bastante desde 2011, ya que entonces se contabilizaron 6.606. Eso sí, en el último censo esta variable ha pasado a calcularse por primera vez a partir del consumo eléctrico, por lo que puede que la comparativa no resulte exacta.

Ese consumo eléctrico es el que dice que en Alcoy hay 2.798 viviendas con un uso esporádico. Cabe pensar que buena parte de ellas se encuentran en el centro histórico, donde la población residente es más baja, aunque eso no quiere decir que no las haya en el resto de la ciudad, al igual que ocurre con los pisos sin habitar. Asimismo, entre estos inmuebles de uso ocasional es probable que se encuentren aquellos que prácticamente solo tienen actividad durante las Fiestas, un factor muy característico de Alcoy pero prácticamente imposible de cuantificar de forma más o menos fiable.

Asimismo, otro rasgo característico del parque inmobiliario de viviendas no principales en Alcoy es el de los pisos de estudiantes. Los alumnos del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV) conforman un grupo numeroso de población flotante, que se traduce en que el número de casas y pisos de uso estacional sea bastante significativo. Pero además, en los últimos años han comenzado a surgir bloques destinados de manera expresa a albergar a estudiantes, que ya no constan como viviendas familiares sino como alojamientos, y que pueden ser otra explicación a que haya bajado el número total de casas particulares.