El Ayuntamiento de Ibi está avanzando poco a poco en la salida del colapso financiero que atraviesa la administración municipal, actualizando algunos pagos y restableciendo determinados servicios, pero al mismo tiempo advierte del problema que implica la ausencia de interventor que en estos momentos atraviesa el Consistorio, y de que si no hay una solución a corto plazo volverá a producirse un bloqueo. En las últimas semanas se han producido algunas mejoras, entre las que destaca la recuperación de la limpieza de edificios públicos, pero sin un funcionario encargado de la contabilidad municipal no van a poder salir adelante todas las órdenes de pago ahora pendientes.

A mediados de noviembre, el equipo de gobierno aprobó un plan de choque con diferentes medidas para tratar de paliar la situación, entre las que destacan la externalización de los trabajos del cierre contable de los ejercicios presupuestarios de 2022 y 2023, así como la elaboración de las cuentas de 2024. Hay que recordar que el germen del grueso del problema está precisamente en ese punto: no se cerró la anualidad de 2022 y no se aprobó un presupuesto para este año, pese a que el PP gobernó con mayoría absoluta hasta las elecciones del pasado mayo. Así, con los presupuestos prorrogados, no se han podido otorgar las correspondientes subvenciones a asociaciones y colectivos locales.

Pero además, como ya ha venido publicando este periódico, la ausencia prolongada de interventor municipal propició una gran acumulación de deuda con proveedores. A eso se sumó, ya con el actual gobierno bipartito de PSOE y Som Ibi-Compromís al frente, los reparos a pagos como el del combustible de los vehículos municipales, al no haber un contrato que regulara de forma debida su suministro. Esta última cuestión también se ha solucionado mediante la elaboración de un contrato menor y creando un reglamento de control interno para regular estas cuestiones, en el corto plazo. También se ha pedido la adhesión a la central de compras estatal para la adquisición de carburante por los cauces legales.

Así las cosas, vuelve a circular el autobús urbano y hay combustible para los vehículos de la Policía Local y las brigadas municipales. También se ha reanudado la limpieza de edificios públicos, después de que, según denunció el equipo de gobierno, la empresa decidiera de manera unilateral cesar la actividad ante la existencia de facturas pendientes. Estas y otras facturas, precisamente, dependen de la firma del interventor, puesto que ahora se encuentra transitoriamente vacante.

Tal y como recuerda el gobierno municipal, el interventor titular se encuentra de baja desde hace ya casi dos meses, y su sustituto accidental solicitó vacaciones, un derecho que el Ayuntamiento no pudo negarle. Por ello, al menos hasta principios de enero, es decir, ya en 2024, no quedará cubierta la plaza. Ante esta situación, y dado el volumen de órdenes de pago a las que solo falta la firma de la Intervención para que puedan materializarse, el Consistorio ha pedido ayuda a las administraciones superiores.

El alcalde, Sergio Carrasco, señala que ha recurrido al mismo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha tramitado la solicitud de la cobertura de la plaza a la Delegación y Subdelegación del Gobierno, a la Generalitat, a la Diputación y al Ministerio de Hacienda. Entre los asuntos que requieren de la firma de un interventor para poder abonarse están la recogida de basura, la limpieza de edificios públicos, el combustible, las luces de Navidad o la realización de actos de las Festes d'Hivern, entre otros.

Mínimo de agentes de la Policía Local

Te puede interesar: Alcoy Las deudas del Ayuntamiento de Ibi impiden a la Policía Local llenar el depósito de sus vehículos

La Policía Local es otro frente que mantiene abierto el equipo de gobierno de Ibi, tanto por la escasez de agentes como por la precariedad de medios, esta última derivada también del colapso financiero municipal. Denuncian que la plantilla ha alcanzado "un mínimo histórico", con tan solo 19 personas, incluyendo mandos y Jefatura, tras la marcha de un agente a Alcoy. Inciden, además, en que esta cifra es la mitad de los 38 policías que había en 2008, que es cuando más cerca ha estado el cuerpo local ibense de contar con la dotación que correspondería por la población del municipio. En este sentido, aseguran que serían 47 agentes, según baremos de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, la Policía Local de Ibi ha pasado a disponer de un solo vehículo para patrullar, denuncian los agentes, dado que solo uno de los coches es en propiedad y los otros dos con que se contaba eran mediante la modalidad de "renting". Sin embargo, el contrato con la financiera terminó el pasado 27 de noviembre, por lo que estas unidades han sido retiradas. Los policías denuncian que esta situación agrava aún más las dificultades que ya tienen para atender a la población en condiciones.