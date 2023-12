El pleno de Alcoy rechaza la moción del PP en favor de la Constitución

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado este jueves la moción "en defensa de la Constitución española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la democracia", presentada por el PP y que se ha debatido como único punto de una sesión extraordinaria. No ha habido ninguna sorpresa ni giro esperado de guion, y la izquierda de la corporación municipal ha hecho valer su mayoría de 14 votos frente a los 11 que suma el bloque de la derecha. Tanto los populares como Vox han insistido en lo que consideran un ataque a la democracia y a las instituciones que la representan, refiriéndose a los pactos del PSOE con los independentistas catalanes para poder investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, a lo que el PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi han respondido tachándoles de alarmistas y de pretender crispar el ambiente por un objetivo político.

Nada nuevo, en definitiva, para la política alcoyana en esta sesión, más allá de constatarse que la división en bloques del contexto nacional se repite a nivel local, y del hecho de que, hubiera sido cual hubiera sido el resultado de la votación, no iba a tener trascendencia alguna en el día a día del Ayuntamiento. La singularidad, en todo caso, estriba en que el asunto se haya debatido en un pleno extraordinario, y no como una moción más en una sesión ordinaria, que es que como se está haciendo en una gran mayoría de Consistorios, dado que el PP está presentando esta propuesta en todos los municipios. Pero más allá de eso, la hora por la que se han prolongado las distintas intervenciones no va a tener más repercusión que el simbolismo de trasladar al pleno de Alcoy posturas que a nivel nacional son ya más que de sobra conocidas.

El portavoz municipal de los populares, Carlos Pastor, ha hecho hincapié en que "creemos que los alcoyanos tienen derecho a saber qué piensan sus representantes ante la quiebra del Estado de Derecho", y ha llamado a los concejales socialistas en su segunda intervención a que "reflexionen" sobre la postura que su partido está teniendo en el ámbito nacional. Por su parte, el portavoz de Vox, David Abad, ha elevado aún más el tono alarmista y ha hablado de "golpe de Estado", acusando además al PP de ponerse del lado de Pedro Sánchez. Aun así, su voto a la moción popular ha sido favorable.

Mientras tanto, los tres grupos de izquierda han coincidido en que "ni España se rompe, ni la democracia está en peligro". El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha defendido que "la España real es plurinacional", y el del PSOE, Jordi Martínez, ha acusado al PP de "montar un espectáculo" después de no lograr el objetivo de acceder al Gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio. Las dos formaciones han echado además en cara a los populares el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el portavoz de Compromís, Àlex Cerradelo, ha sido el único en referirse a temas de Alcoy, instando a Pastor a "hablar de las inversiones que están en el aire", como las reformas del centro de salud La Bassa o el Teatro Principal, o el Conservatorio de Música y Danza, "que parece que su gobierno [en alusión a la Generalitat] no quiere asumir.

El pleno ha terminado con una intervención del alcalde, Toni Francés, en la que se ha reivindicado como defensor de la Constitución de 1978. Ha afirmado que la Carta Magna "necesita una revisión, pero ha sido clave para el progreso del país", en cuestiones como la descentralización política o los avances en materia social. Todo ello, ha añadido, "a pesar de los frenos que le ha puesto el PP". Y tras ello, la votación, con el resultado esperado desde el primer minuto, dando así por terminado un pleno tan llamativo como anodino.