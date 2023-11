El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha acordado este viernes pedir a la Generalitat que uno de los actuales festivos autonómicos pase a ser considerado fiesta local, de forma que los municipios tengan la capacidad de sustituirlo por otra fecha si lo estiman oportuno. Esto permitiría cambiar uno de los actuales días inhábiles por San Jorge, el 23 de abril, que así podría pasar a ser una jornada no laborable todos los años, al margen de que coincidiera o no con las Fiestas de Moros y Cristianos. La moción, planteada de forma conjunta por el PSOE y Compromís, socios de gobierno, respondía a la reivindicación planteada en el Mig Any por el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina.

El bipartito de gobierno ha recibido el apoyo de Vox, aunque no sin críticas y planteando que el nuevo festivo local no fuera necesariamente San Jorge. Por su parte, el PP y Guanyar Alcoi se han abstenido, aunque con argumentos muy distintos entre ambas formaciones. El portavoz del partido de ultraderecha, David Abad, ha hecho hincapié en que una decisión de este calado "debe tomarse con participación de la ciudadanía", pero aquí "no ha tenido ni voz ni voto". También ha recordado que "San Mauro y la Virgen de los Lirios son patronos de Alcoy y sus días no son festivos", y ha sugerido que, en vez de San Jorge, sea festivo el 26 de diciembre, segundo día de Navidad.

Por su parte, el concejal del PP Kiko Cantó ha indicado que su grupo estaba de acuerdo en apoyar el primer punto de la moción, alusivo a la petición de tener un festivo local más, pero rechazaba el segundo, que decía que las Fiestas se mantendrían en su nuevo calendario de fin de semana. Para el edil popular, la propuesta no es más que una reacción a las palabras de Juan José Olcina, sin las cuales este punto no se hubiera llevado al pleno. "La respuesta del gobierno siempre es poner la patita encima a quienes le critican", ha señalado, al tiempo que instaba a PSOE y Compromís a "volver aquí con un calendario consensuado".

Mientras tanto, el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha tachado de "extraño" pretender "mover las Fiestas al fin de semana y al mismo tiempo querer celebrar San Jorge". "No vemos sentido a la propuesta", ha afirmado, y también ha considerado una "equivocación" que no se haya consultado previamente al Consejo Económico y Social local. Ante esto, ha defendido que "la posición más coherente es la abstención".

Frente a todas las argumentaciones, el concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha manifestado que "hay un consenso en que las Fiestas están mejor en fin de semana", pero al mismo tiempo "creemos que esto es el inicio de un debate para tener otro festivo local", y que resulta una propuesta "totalmente razonable". Además, ha inicidido en que la resolución plenaria se enviaría a la Generalitat no para que sirviera únicamente a Alcoy, sino para que "tengan un festivo más todas las localidades", dando al mismo tiempo un mayor empaque a la fecha de San Jorge.

Mesa de Movilidad

Otro punto aprobado en este pleno ha sido la creación, a propuesta del PP, de una Mesa de Movilidad local, integrada por las asociaciones vecinales, asociaciones de comerciantes y los principales agentes sociales de la ciudad, con especial atención a las entidades que trabajan la movilidad de alguna forma, junto con todos los grupos políticos con representación municipal. La entidad, como ha expuesto el portavoz de los populares, Carlos Pastor, "tendría función consultiva en el desarrollo de proyectos que pudieran alterar la movilidad en el interior de la ciudad", adaptando así mejor las decisiones políticas en este tema "a las necesidades reales de los ciudadanos de Alcoy".

El texto también apelaba a que la Mesa de Movilidad "sea un medio para promover y fiscalizar la comunicación debida a la ciudadanía, en todo tipo de alteración de la circulación en la ciudad, especialmente en el desarrollo de eventos que impliquen cortes o cambios en el tránsito de vehículos". En la exposición de motivos se aludía, de forma crítica aunque sin hacer sangre al respecto, en cuestiones que han generado una gran controversia como la peatonalización o el carril bici por la Alameda.

Y no ha sido el PP, sino el portavoz de Guanyar el que ha traído a colación, y de manera irónica, la ordenanza de peatonalización, que finalmente no se ha derogado en este pleno, en contra de lo que inicialmente estaba previsto. Sergi Rodríguez ha preguntado por esta cuestión al final del pleno, a lo que el edil de Movilidad, Jordi Martínez, ha respondido que el Ayuntamiento esperará a "tener comunicación de la resolución firme del tribunal". Mientras tanto, seguirá en vigor, de manera que el acceso a la calle San Lorenzo seguirá estando restringido, aunque no se aplicarán sanciones.