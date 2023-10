El debate está servido en Alcoy con la posibilidad de que el 23 de abril, día del patrón de las Fiestas de Moros y Cristianos, pueda ser un día festivo.

Dentro de los actos del Mig Any, el pasado fin de semana tuvo lugar la presentación de los cargos para las próximas fiestas. El acto, celebrado en el Teatro Calderón, contó con la presencia del alcalde de Alcoy, Toni Francés, miembros de la corporación municipal, diputados y miembros de la Fiesta.

El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, en una de sus intervenciones hizo una propuesta: que el 23 de abril sea festivo en la ciudad. Este día se conmemora al patrón de las Fiestas y la entidad festera no entiende como, el próximo año este día no será festivo, ya que será el día de descanso. Las fechas para las próximas fiestas son 20, 21 y 22 de abril.

En este sentido, Olcina explicó que "resulta extraño y absurdo que el día del patrón de las Fiestas este año caiga el día del descanso. Son las fiestas de Sant Jordi y su día no será fiesta". El presidente de la máxima institución festera sostuvo que "es preciso abrir el debate para que nuestros políticos reflexionen sobre este asunto, sobre todo habiendo días que son festivo en Alcoy y no celebramos nada en especial, como puede ser San José y en algunas ocasiones Sant Joan, son días que podríamos cambiar por el día de nuestro patrón", replicaba Olcina que recibió ene este momento una amplia ovación del público le hizo parar el discurso. "Confiamos que ahora que tenemos aquí al alcalde, corporación municipal y diferentes diputados de diferentes administraciones pongan en consideración esta petición de la Fiesta. Sant Jordi tiene que ser fiesta en Alcoy", finalizaba Olcina.

La Asociación de San Jorge ya propuso este verano que las Fiestas de 2024 se celebrasen el 21, 22 y 23 de abril, que son domingo, lunes y martes, entrando así el día del patrón dentro de los días grandes. En este sentido, el alcalde explicaba que "entendemos perfectamente la propuesta de la Asociación de San Jorge, para incluir el 23 de abril, día del patrón, en la Trilogía, pero desde hace años existe un amplio consenso en la sociedad para celebrar las Fiestas en fin de semana, es decir, sábado, domingo y lunes, tanto por motivos económicos como sociales".

Opiniones divididas

La opinión en las calles de Alcoy se encuentra dividida. Por un lado, están aquellos amantes de la Fiesta que sí les vendría bien que este día fuese no laborable. Por otro lado, hay otros que sostienen que es mejor no cambiar nada y dejar todo como está.

En palabras de Antonio asegura que "se frivoliza la cuestión, yo no digo que no se cambie, pero creo que no hay un imperativo necesario. No soy partidario de tanto cambio, hay que dejar las cosas como están". Por contra, Ana María, que regenta una tienda de recuerdos de Moros y Cristianos explica que "no me lo había planteado, pero evidentemente prefiero que antes de que sea festivo en Sant Joan, que lo sea Sant Jordi. Cuanto más festivos haya cerca a las fiestas más posibilidades tengo de que venga la gente".

Lola tiene una familia involucrada en la Fiesta, por lo que para ella es preferible que Sant Jordi llegue a ser no laborable: "Preferiría tener festivo el día del patrón porque estamos mucho más arraigados a que este día a que sea festivo antes que Sant Joan". Mientras que su amiga Macu confiesa que "no cambiaría a que el día del patrón fuese festivo, no lo veo necesario".