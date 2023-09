"Más que una calle peatonal es una calle con peaje, porque permiten entrar a todo el mundo siempre que paguen", así define la calle Sant Llorenç Toni, dueño de un establecimiento de hostelería en la misma vía.

Desde que el pasado viernes saliese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba la peatonalización del centro histórico en Alcoy no se habla de otro tema.

A pie de calle, opiniones de todo tipo, desde aquellos que están en contra, a los que están a favor, pasando por los que piensan -que parecen ser una mayoría- que lo que existe en Alcoy recibe el nombre de "semipeatonalización", ya que sienten que la medida no acaba de adoptarse y adaptarse de forma correcta en la ciudad.

La calle Sant Llorenç es una de las que más controversia genera, puesto que está dentro de las llamadas peatonalizadas, pero en el día a día acoge el tráfico de autobuses, taxis, distribuidores y particulares despistados.

Pascual tiene un comercio en esta calle, que define como semipeatonal. "Sant Llorenç puede ser peatonal, pero al cien por cien para que las terrazas se puedan colocar como están en todas las ciudadades que están peatonalizadas, para que se cree un ambiente. Aquí continua pasando el bus, el taxi, particulares... hay que regular el tráfico" y añade a la vez que "la plaza de España tiene que ser un eje distribuidor de tráfico, todo alcoyano tiene que llegar a la plaza en coche y de ahí decidir donde va".

El comerciante aboga por la peatonalización, pero defiende que "debe estar bien hecha y tiene que ser consensuada".

Toni lleva un establecimiento de hostelería en Sant Llorenç, bajo su punto de vista sostiene que "esta calle nunca ha sido peatonal, de hecho ni han cambiado las rayas de los carriles. Han puesto señales pequeñas para engañar a los coches que entran y que paguen 80 euros de multa".

Inge es una vecina del centro de Alcoy, compara la ciudad con otras que sí han logrado lo que para ella es la peatonalización: "Tiene que ser un proceso que vaya poco a poco y tiene que ser consesuado con los vecinos, que no tenían información y tampoco han participado en el proceso. Es una idea que está de moda, pero no han sabido hacerlo".

Silvestre tiene una tienda en la misma vía, recalca que a su negocio se le ha afectado la peatonalización: "A mi me ha perjudicado. Los productos que vendo pesan y si no pasan los coches no se pueden llevar las compras".

Plataforma Centro Digno

La Plataforma Centro Digno ha valorado a este diario la sentencia emitida el pasado viernes por el TSJCV. "Es una sentencia garantista porque respeta las garantías de los administrados de conocer los expendientes administrtivos. Con un texto y un plano no se puede montar una ordenanza", explica una de las representantes.

Sobre las multas que se han puesto desde que se puso en marcha la peatonalización en 2021, la plataforma aclara que, tras hablar con los abogados a los que han recurrido "suponemos que se podrán recurrir cuando la sentencia sea firme".

Los vecinos que están detrás de la plataforma aseguran estar "muy contentos" de que la sentencia haya fallado en un principio a su favor.