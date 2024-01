Quatretondeta corre el peligro de quedarse sin farmacia. La farmacia se ha puesto a la venta a través de la página web del Colegio de Farmacéuticos, advirtiendo que cerrará sus puertas el 7 de febrero. El cierre de este establecimiento implicaría privar directamente de un servicio esencial a los aproximadamente 140 vecinos del municipio.

Los farmacéuticos rurales desempeñan con frecuencia el papel de médicos de cabecera, brindando asesoramiento, cuidado y sirviendo como fuente de información en materia de salud para la población de pequeños municipios de l'Alcoià-El Comtat como Quatretondeta, que experimenta un envejecimiento gradual y continuado.

Los residentes temen que el cierre de persianas de la farmacia sea un regreso al pasado. "Da coraje, en 1970 no teníamos farmacia y era el médico el que te hacías las recetas y al día siguiente te daba el medicamento. Vamos a volver a eso. Antes había mujeres voluntarias que eran las encargadas de ponerte las inyecciones", cuenta Inma, vecina del pueblo.

Otro inconveniente de perder el servicio es que implicará la necesidad de desplazarse a Gorga, el pueblo vecino que está a 5 km, para obtener los medicamentos, considerando que la mayoría de los residentes no cuentan con vehículo propio debido a su edad y dependen de sus familiares.

Estos días, en el pueblo, la conversación gira en torno a la posible pérdida de la farmacia. Los vecinos comentan la situación mientras esperan en el carrer Ample a la furgoneta del panadero. "El que tiene vehículo se solventa la vida fácilmente, pero yo a estas alturas de la vida ya no puedo conducir y no soy autosuficiente", manifiesta Inma. Algo similar le pasa a Bárbara Chiquillo, hija de la señora más mayor del pueblo: "Mi madre tiene 98 años y medio vive en su casa de aquí y viene gente que le ayuda. Estas personas no tienen coche para desplazarse, tendría que venir alguien de fuera entonces".

A la misma conclusión llega María, recordando que "la gente que tenemos coche bien, pero hay personas mayores que no pueden ir al otro pueblo a recoger las medicinas. Para nosotros la farmacia es preciso que esté. En el caso de que falte, tendremos que ir nosotros a comprarles las medicinas. Es necesario que pongan a alguien en la farmacia".

Por su parte, Paco sostiene que "podrían mirar otra cosa antes de cerrar, no dejarnos colgados de golpe y porrazo". En líneas similares, habla el también vecino Eduardo Calabuig "No hay transporte público y los servicios son mínimos, venirse aquí a vivir con estas condiciones la gente tiene que tener mucha voluntad" y añade que "De momento no parece que lo vaya a coger nadie. Si no da beneficios o da los justos y tienen que venir de fuera en vehículo solo el gasoil ya es un gasto grande".

Botiquín

El alcalde Alejandro Montava ha señalado que "en el caso de que la cerrasen nos quedaríamos con el botiquín, pero la licencia que hay de farmacia rural en Quatretondeta se perdería" e insiste en que "la farmacia rural tiene ventajas, como el trato cercano con la gente". Además, Montava sugiere que "es una farmacia buena para alguien que quiera empezar, se tiene una densidad de trabajo menor que en la ciudad. Desde el Ayuntamiento intentaríamos poner las facilidades que pudiésemos sobre el alquiler".

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Andrés García, ha advertido sobre el cierre de la farmacia en Quatretondeta que "es probable que nadie la compre. Es el comienzo de una tendencia en los municipios rurales que podría avanzar". García recuerda que "este año hemos lanzado campañas para dar visibilidad a los problemas de las farmacias rurales".

En este sentido, el máximo representante aclara que el servicio no se perderá. "En su lugar, será una farmacia cercana la que proveerá con un botiquín. Aunque no sea lo mismo que tener la farmacia en el lugar, la legislación dispone de mecanismos como los botiquines, que consisten en un mostrador en un municipio que no es el origen de la farmacia" y concluye afirmando que "la administración deberá decidir cómo se financian este tipo de servicios si se consideran prioritarios".