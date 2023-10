El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (Cofa) ha negociado con la Diputación la concesión de 140.000 euros en ayudas a las farmacias rurales, a las que pueden acceder todas las boticas ubicadas en localidades con menos de 1.500 habitantes. Se destinarán a sufragar los gastos de la cuota de conectividad de la receta electrónica y a la realización de actividades formativas y divulgativas en los pueblos.

¿Por qué el Cofa decidió dar el paso de negociar con la Diputación unas ayudas para las farmacias rurales de la provincia?

Ante el reto demográfico, la farmacia se perfila como un elemento básico para la fijación de la población. Muchas veces es el único servicio sanitario, que además atiende a una población envejecida. Y además, siempre es farmacia única y no puede cerrar, ni contratar personal. Por eso, tenemos que ayudar a que este servicio se quede en los pueblos.

La ayuda que reciben las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC) es totalmente insuficiente...

En la mayoría de casos es incluso insuficiente para, por ejemplo, estar siempre de guardia. Vimos que hacía falta algo más, y de ahí la necesidad de negociar con la Diputación otras ayudas. Hemos estado intentando cuadrar una cuestión técnica y que sea transparente. Al final, va dirigido a una población concreta.

¿Cuántas farmacias se beneficiarán de estas ayudas?

En total son 58. No todas son VEC, pero entendemos que al estar situadas en localidades de pequeño tamaño todas tienen al final la misma problemática.

Uno de los aspectos de los que más suelen lamentarse los farmacéuticos rurales es del coste del alquiler de sus locales. ¿Por qué este aspecto no se ha incluido en las ayudas?

Se ha considerado que las ayudas sean para aspectos que repercuten de forma directa en un beneficio para el paciente. Consideramos que tanto la ayuda a sufragar la cuota de la receta electrónica como las actividades divulgativas cumplen con esta idea.

¿Hay voluntad de continuar con esta iniciativa?

Por supuesto. Porque si la farmacia rural desaparece será mucho más difícil combatir el problema de la despoblación. Si no hay ningún servicio sanitario, se ha acabado todo. Y además, hay que tener en cuenta el tipo de población al que mayoritariamente atienden estas farmacias. Por eso queremos que el programa de ayudas vaya a más, que se consolide con la Diputación y que entren también otros actores en él.

¿Se buscará algún tipo de acuerdo a nivel nacional?

Por supuesto, porque si aquí el problema existe, en otras comunidades autónomas es muy grave, con más de un 60% de farmacias en núcleos rurales.

En ese caso, ¿se trabajarían aspectos como aumentar las ayudas a las farmacias VEC, o flexibilizar los criterios para incluirlas en esa categoría?

Ahora mismo no puedo precisar si sería eso en concreto, pero sí tenemos claro en el Cofa que a las farmacias rurales hay que protegerlas, porque la única manera para que no necesiten ayudas es que atiendan a más población. Yen tanto que eso no sea así, si queremos que las farmacias rurales sigan estando, tendremos que buscar la fórmula.

Entiendo, por tanto, que este acuerdo es un primer paso y esto es una carrera de fondo...

Así es. Esto es el inicio. Es fundamental que continúe y que siga creciendo. Que las administraciones lo vean, lo entiendan y aporten lo que se necesita. Y espero que la visión que ha tenido la Diputación en este tema se mantenga.