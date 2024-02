Tibi se alza contra el tendido eléctrico que proyectan las plantas solares de Ibi y Castalla

La preocupación en Tibi crece por el tendido de alta tensión proyectado en el término municipal, que llevaría la energía que generarían las dos plantas solares propuestas en Ibi y Castalla hasta Xixona. El domingo unas 400 personas se reunieron en el auditorio de Tibi, en un encuentro para abordar esta situación con la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, según fuentes de la plataforma que se ha formado contra esta actuación. Y han explicado que muchos vecinos se quedaron fuera por falta de espacio, acudiendo con pancartas para denunciar el impacto que supondría este proyecto.

Los vecinos y afectados se mostraron "preocupados por el escaso tiempo de que disponemos para preparar las alegaciones", cuyo plazo expira a mediados de marzo. La plataforma ha apuntado que "se vivió una jornada muy intensa en la que se reclamaba que los partidos políticos se pongan a favor de las personas y el medio ambiente, y que las grandes empresas realicen proyectos una vez valorado el impacto económico y social, de esta manera se podrían encontrar ubicaciones mucho más razonables".

El auditorio de Tibi se ha llenado para la reunión sobre las plantas solares / INFORMACIÓN

Los alcaldes de Castalla, Ibi y Tibi ya han manifestado su rechazo a los proyectos de la empresa Kenergy Solar, que tramita los permisos para Kenerjona I en Castalla, que abarcaría una parcela vallada de casi 78 hectáreas y que tendría una potencia instalada de 40,8 MW; y Kenerjona II, con una potencia similar sobre una superficie vallada de 92 hectáreas en Ibi. Ambas plantas suman 170 hectáreas de terrenos vallados y más de 145.000 paneles solares, con una potencia total de 81 MW y un tendido eléctrico de 20 kilómetros hasta Mutxamel, que discurriría durante 10 kilómetros por Tibi, por una zona de gran valor medioambiental donde además hay zonas residenciales, según alerta la plataforma.

Los vecinos han alertado que "el caso es que ya existe una línea de alta tensión que va de Beneixama a Xixona, que podría cumplir esta función, pero se ha desestimado por la protección de aves rapaces y se plantea construir una nueva apenas a pocos kilómetros, sin garantías de que esta nueva línea de alta tensión no siga afectando a las aves rapaces y otras especies, porque es aquí donde suelen bajar a alimentarse y que además afectaría negativamente a muchas personas".

Los vecinos, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, que también va a presentar alegaciones, aseguran que "no podemos quedarnos quietos porque a toda la población de Tibi le afectará a nivel de impacto visual y medioambiental esta infraestructura, truncando el progreso de esta zona rural".

Este grupo ha creado un grupo de Facebook para movilizarse, y en un comunicado explican que "no permitiremos que una red de alta tensión aérea cruce 10 kilómetros de Tibi y rompa un espacio de gran valor medioambiental, arruinando el proyecto vital de tantos vecinos. Pedimos que no se cree una línea de alta tensión en este lugar, cuando incluso ya hay una línea de alta tensión instalada a pocos kilómetros. Hay otras alternativas que no dañarían tanto el medio ambiente ni a las personas que aquí vivimos. Desde la administración se está promocionando la actividad y la vida en el medio rural, la instalación de una línea de alta tensión aérea destruiría el valor paisajístico y natural de esta zona afectando negativamente a nuestro desarrollo rural".

Además,Ecologistas en Acción también ha anunciado que alegará ante estos proyectos, ya que ese tendido eléctrico de casi 20 kilómetros atravesaría la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del río Montnegre, ya en el término municipal de Mutxamel.